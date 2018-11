Marco Lavagna: “Le entregaron la llave del Banco Central al Fondo Monetario”

El diputado nacional por el Frente Renovador y vicepresidente segundo de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, Marco Lavagna, sostuvo que hay muchos temas vinculados a la discusión de la Ley de Leyes que están “en el limbo”. Este economista bonaerense se mostró en las últimas semanas como uno de los más activos en la negociación con el oficialismo del Presupuesto, que ya fue defendido por los ministros de Economía, Nicolás Dujovne y de Interior, Rogelio Frigerio en el Congreso.

“Hay que mirar la letra chica, pero no parecería ser muy auspicioso el esquema económico que se está planteando”, advirtió el hijo del ex ministro de Economía Roberto Lavagna en un diálogo que mantuvo con Nuevos Papeles.

A continuación, los ejes centrales del reportaje:

NP: ¿Cómo evaluó la presentación del ministro Frigerio sobre el Presupuesto y cuáles cree que son los principales puntos de conflicto?

ML: Fue una exposición donde hay muchas cosas que quedan en duda, yo le pregunté mucho sobre cómo eran los mecanismos efectivos de transferencia a las provincias, subsidios, los impactos que pueden tener en tarifas en las distintas provincias, veo que es una especie de ‘Me lavo las manos y es problema de las provincias’ y eso va a tener un impacto sobre la economía que le pega a la Nación también. Si había algún grado de claridad de cómo va a ser ese traspaso, cómo van a ser los aumentos y cómo le pega a todas las provincias.

NP: ¿Qué áreas creen que van a ser afectadas por estos traspasos?

ML: Transporte, por ejemplo, le pega claramente a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires, con lo cual la pregunta es cuánto van a aumentar los colectivos. Qué van a hacer Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal con eso. Pero sacando esos dos distritos, si vas a otras provincias también el aumento del boleto va a ser fuerte. Entonces cómo piensan administrar eso, evaluar cómo serán los traspasos de los entes de regulación. Además, hay un ajuste importante sobre el tema vivienda, más allá del tema de obra pública que también se va a recortar, y lo veo todo con la lógica de que las provincias se tendrán que hacer cargo.

NP: La justificación del oficialismo es que se compensará a las provincias con otros ingresos…

ML: Ahí hay un montón de supuestos que hacen, pero la cuentita que hacen tiene que ver con muchas cosas que no involucran a las provincias, como el Impuesto a las Ganancias. En el pacto te ponen el Impuesto pero hay provincias como Santa Fe que van a resultar perjudicadas en el tema de las cooperativas y otras por la afectación de los sectores petroleros. En eso va a haber una discusión grande.

NP: ¿Por qué aún no se envió al Congreso el acuerdo con los gobernadores?

ML: Ahora parece que lo quieren meter por Diputados, pero aún veo muchas cosas que están en el limbo.

NP: ¿Qué va a pedir el Frente Renovador como cambio específico para aportar los votos?

ML: Nosotros vamos a discutir todo el Presupuesto. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con temas institucionales, por ejemplo la reinstalación de una especie de superpoderes, porque a lo largo de todo el articulado hay una delegación de funciones del Legislativo al Ejecutivo, cambios en Código Aduanero, cambios en la Unidad de Información Financiera, que no tiene que ver con el Presupuesto y lo vamos a analizar.

Y después la cuestión de fondo es ‘¿Cuál es tu política económica?’. Me suena que la decisión es entre recesión o mucha recesión.

NP: ¿Lo sorprendió la salida de Luis Caputo del Banco Central?

ML: La salida de Caputo era un pedido antes de anunciar el acuerdo. Estaba la duda sobre el monto adicional del acuerdo con el FMI que terminó siendo más bajo que lo que el Gobierno decía y por ahora no quedó clara cómo va a ser la política de intervención. Si llega a 44 pesos el dólar, solo se va a poder intervenir con 150 millones de dólares...si llegas a tener cualquier 'corridita', se complica. Hay que mirar la letra chica, pero no parecería ser muy auspicioso el esquema económico que se está planteando.

NP: ¿Es apropiada la designación de Guido Sandleris en este contexto?

ML: Es un académico que tiene mucho pergamino, pero me parece que igual no importa la experiencia que tenga en el Banco Central, porque le entregaron la llave al Fondo Monetario. A cada paso que dan, le piden permiso al Fondo, por ese lado va a venir la política, muy restrictiva desde lo monetario.

Fuente: nuevospapeles.com