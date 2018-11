“Hay gente que no quiere…”, Brenda Asnicar se refirió a por qué no dice el nombre de su marido

Desde que vivió un romance mediático al lado de Carlitos Tévez, Brenda Asnicar se fue del país para radicarse en Colombia y poco y nada se supo de su vida privada. Se conoció qué fue de su carrera como actriz pero nada del hombre que la acompaña.

Sin que nadie sepa, conoció a una persona que no tiene nada que ver con el ambiente y se puso de novia. No sólo eso… tiempo después, se casaron en secreto y, aunque el susodicho ya sea su marido legalmente, Brenda Asnicar nunca reveló su identidad.

Pero ahora la actriz reveló la razón por la cual prefiere resguardar su pareja. “Hay gente que no quiere exponerse, no que no es del medio y hay que respetar al otro. Son acuerdos que uno hace en su pareja. Además, decidí dejar de hablar de cosas que no suman en mi carrera”, contó Brenda Asnicar en una entrevista con Hola Argentina.