Mica Viciconte sobre la separación de Nicole con Tasín: "Ojalá que sea feliz y nos deje ser feliz"

Hace un mes, y en medio de la fuerte guerra mediática de Nicole Neumann con Fabián Cubero y Mica Viciconte, Ángel de Brito anunciaba el fin del romance de la modelo top con Matías Tasín. Sin embargo, Nicole negó rápidamente la ruptura.

Luego, con el correr de los días, Silvina Luna volvía a decir que el noviazgo de Neumann y Tasín había concluido. Pero Nicole lo volvía a desmentir.



Y esta semana, Laura Ubfal confirmó que Neumann se separó finalmente del empresario. "Cuando empezó octubre se dijo que Nicole estaba separada y ella lo desmintió personalmente. Pero podemos decir que, finalmente, está separada. ¿Y sabés dónde está Matías? Recién hablé con un íntimo de él, en Miami", dijo la periodista en "Chismoses", el programa de Net Tv.

PrimiciasYa.com entrevistó a Mica Viciconte en medio de la presentación de la obra que hará junto a Carmen Barbieri, Santiago y Fede Bal en Mar del Plata la próxima temporada, "Nuevamente juntos", y se refirió a la separación de Nicole: "La separación fue antes igual, pero la verdad que no sé bien por qué no vivo con ella ni mucho menos. Igual, Silvina lo había dicho hace unos días en el programa. No es una relación que me incumba o me interese. Ojalá que sea feliz y nos deje ser feliz, estaría buenísimo. Yo estoy contenta con mi relación, feliz con todo lo que está sucediendo...".

Por otro lado, sobre su debut en la revista de Carmen y Santiago, dijo: "Me voy para Mardel, mi ciudad, con mucha expectativa y muy contenta. Es algo nuevo todo esto para mí, es mi debut en teatro".



"Con Fabián no sabemos cómo haremos... Calculo que vamos a buscar la manera de acomodar los tiempos y encontrarnos durante el verano. Con Fabián estamos muy bien, viviendo separados. Será difícil estar durante tres meses afuera, pero buscaremos la forme de estar siempre juntos", indicó.

Y con respecto a "Incorrectas", señaló: "Hay que ver qué pasa, el programa va a seguir en verano pero yo me tengo que ir a Mar del Plata, pero la idea es seguir".