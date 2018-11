"En 2019 vamos a tener un 15% menos de puestos de trabajo, en el mejor de los casos"

El secretario general SMATA, Ricardo Pignanelli sostuvo que "la CGT tiene que definir el paro general. Lo llamé a Daer hace dos días y no me pude comunicar. El problema lo tenemos ahora. Hicimos la movilización a Luján con el objetivo de tratar de unificar criterios a través de una misa de fe. Nos vamos a tener que juntar nosotros y definir los pasos a seguir".



En una entrevista realizada por FutuRock FM, agregó que "más allá de que la CGT defina algo, seguramente, el frente va a acompañar lo que decida. Cuando se está en un espacio que recién está naciendo es muy difícil saber qué pasos vamos a seguir porque es algo que tenemos que hacer en conjunto".



Con respecto al rumbo de la economía en el gobierno macrista, dijo que "lo que tiene que cambiar es el modelo. Si no cambia el modelo, la industria va a seguir perdiendo puestos de trabajo y así no se generan servicios. Así va a seguir deprimiéndose el consumo. Cada vez nos sumergimos más".



"Haberle puesto impuestos a las exportaciones es un error. Porque, ¿qué necesita la Argentina? Que ingresen dólares. Se tiene que intentar frenar las importaciones. Si prestamos atención a las declaraciones que hizo Ratazzi vemos que cuando le pusieron los tres pesos por dólar dijo "esto es bueno, hay que colaborar con el país". Él se creyó que el dólar se iba a ir a $600. Cuando empieza a bajar, tiene más peso relativo", señaló el dirigente.



Dijo además que "en el sector automotor estamos sosteniendo como podemos los puestos de trabajo, pero es evidente que se está fabricando menos. Las fábricas trabajan al 50% de su capacidad operativa, salvo honrosas excepciones".



"A mi me dicen que tenemos que hacer la revolución productiva. Tenemos que activar el consumo y la exportación. Si no hacemos algo urgente, en 2019 no llegamos a producir 400.000 unidades. Con la caída en la producción, en el mejor de los casos vamos a tener un 15% menos de puestos de trabajo", sentenció.

Infonews