Bodoira pidió la renuncia de Pullaro

En lo que ya parece una disputa de egos en donde los únicos perjudicados son los vecinos, Delvis Bodoira pidió la renuncia del Ministro Pullaro, desconociendo entre otras cosas que quién pone y saca ministros es el gobernador de la provincia

"El Ministro Pullaro tiene que dar un paso al costado". Manifestó Bodoira

“La sensación que nos quedó -dijo el funcionario-, es que el Ministro [Pullaro] no está a la altura de las circunstancias, no conoce la realidad de la ciudad de Rafaela, no es casualidad que venga sin avisar. Viene un rato y se va. Vemos que no hay voluntad política de resolver el problema de fondo, seguimos viendo móviles en la Jefatura parados ya que 'no hay choferes' nos dijeron cuando nosotros consultamos. Vemos una desidia por parte del Ministerio de Seguridad en este tema argumentando que es un problema social, que ellos no tienen la responsabilidad”, señaló en oposición a lo dicho por Pullaro.

“Tenemos el mayor presupuesto de la historia en Desarrollo Social -continuó-, para eso basta consultar a los concejales. Estamos incorporando 25 personas más a la GUR, con equipamiento. Hacemos todo lo que podemos y más dentro de los límites constitucionales que tienen los Municipios para afrontar la Seguridad”.

Y cerró con dureza: “Ahora, que el Ministro nos diga que el delito 'está estable' en la ciudad de Rafaela nos parece una tomada de pelo, me parece que el Ministro tiene que dar un paso al costado. Si se le acabaron las ideas, si no puede innovar con lo que nos está pasando creo que esto no va más. Nosotros vamos a seguir haciendo el esfuerzo pero me parece que lo del ministro Pullaro así no puede seguir”, estimó Bodoira.

Desde hace mucho tiempo, el Intendente Castellano y miembros de su gabinete vienen disputando con el Ministro Pullaro una guerra de egos estúpida que no construye nada y que sólo perjudica a los vecinos de Rafaela que son los que pagan las consecuencias.

Es hora que estos actores importantes de la política tanto local como provincia dejen de jugar a ver "quien la tiene más grande" y se dediquen a trabajar por la gente, para ello les pagamos los suculentos sueldos que cobran. Una verdadera vergüenza