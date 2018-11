Pullaro: "Castellano y su gente no ayudan, piensan que sólo están para cortar el pasto y cobrar impuestos"

“Tenemos -dijo Pullaro- un índice de robo y hurtos calificados [en Rafaela] estables, no hubo picos, nosotros trabajamos con estadísticas de las denuncias, dijo el Ministro Pullaro

De manera imprevista para los medios de prensa y funcionarios municipales locales, en la mañana de este miércoles, en la sede de la Fiscalía Regional Nº 5 Rafaela del MPA, en calle Necochea 443 de esta ciudad; se llevó adelante una reunión entre el ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, con el fiscal regional Diego Vigo, miembros del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, el referente en Seguridad del Nodo Rafaela, Agustín Andereggen; el secretario de Prevención en Seguridad del Municipio, Delvis Bodoira; Fernando Muriel, coordinador del Nodo Rafaela, Omar Pereyra, secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad provincial, y funcionarios del área social de la Municipalidad de Rafaela.

Durante el encuentro se analizó el trabajo que viene desarrollando la Mesa Territorial multidisciplinaria, que trabaja en dos barrios de la ciudad, y que está integrada por las diferentes áreas del Estado provincial y de la Municipalidad de Rafaela.



En el desarrollo del encuentro principalmente se analizaron los datos estadísticos proporcionados por la central de Emergencias 911, y otros elementos como la Central Operativa “Ojo” que tiene el Ministerio de Seguridad; en conjunto con los datos de legajos y datos relevados por parte del Ministerio Público de la Acusación, entre los cuales se pueden destacar los datos suministrados por los nosocomios locales.

Analizados los datos y el relevamiento que se viene realizando de las diferentes zonas de la ciudad de Rafaela se acordaron puntos a trabajar por la Mesa Territorial, dentro de la faz social para intervenir zonas conflictivas de la ciudad de Rafaela.

ESTADISTICAS

Según voceros del Ministerio de Seguridad provincial, se realizó un relevamiento estadístico, donde se mostraron mapas y planos -y aquí uno de los motivos de controversias entre Municipio y Provincia- que mostraban que los homicidios han marcado una leve baja en la ciudad de Rafaela.

El estudio mostraba “mapas de calor” del delito, haciendo hincapié en que en ese mapa se busca la intervención de la salud pública, ya que “el MPA da la identidad de la persona, y con esa identidad ya se puede focalizar a qué barrio pertenece la misma, porque si esa persona llega herida de arma de fuego se presupone una situación de vulnerabilidad social”, dijeron desde el Ministerio de Seguridad provincial.

“Entonces -se explicó- con todos esos datos que se van recabando se genera no solo un mapa de la inseguridad, sino también un mapa relacionado a las incidencias de seguridad, pero con la visión de la vulnerabilidad social. Y en esos sectores, se acordó con ejemplos que trajo el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, con intervenciones que ya se vienen realizando en otros barrios de Santa Fe y de Rosario, poder aplicar algo en conjunto aquí con la Municipalidad de Rafaela”, señalaron desde el Ministerio de Seguridad.

PULLARO

Una vez finalizada la reunión, el ministro Pullaro aceptó dialogar con los periodistas presentes en el lugar, acompañado por el referente de Seguridad del Nodo, Agustín Andereggen.

“Tenemos -dijo Pullaro- un índice de robo y hurtos calificados [en Rafaela] estables, no hubo picos,nosotros trabajamos con estadísticas de las denuncias. El desafío es mantener el índice porque son elevados para una ciudad como Rafaela, por esto siempre hacemos hincapié en que el Estado debe llegar a las familias que tienen relación con el delito”, disparó.

Continuó: “Tenemos que cambiar el abordaje social. Destaco a quienes de la Municipalidad debaten con nosotros y consensúan las actividades. Donde se bajaron los números de inseguridad no solo se hicieron con políticas de seguridad sino con abordajes sociales”, insistió el Ministro.

“El año pasado tuvimos 7 menores con 7 tumberas -explicó-, ellos volvieron a estar en libertad y volvieron a delinquir, necesitamos otra mirada social, conteniendo a los chicos, llegando con el Estado. Es una discusión permanente donde la Municipalidad dice que es un problema del Ministerio de Seguridad. Necesitamos trabajar desde lo social, y si creemos que la Municipalidad sólo está para cortar el pasto o cobrar impuestos nos estamos equivocando. La única ciudad de la provincia que no lo entiende es acá. Si bien sabemos que falta mucho, la parte policial la mejoramos”, concluyó.







Con información de Diario La Opinion sobre una nota de Javier Alfonso