Felipe Solá presentó su libro y fue duramente criticado por una de las invitadas al evento

Un insólito e incomodo momento se vivió ayer por la tarde en la presentación del libro de Felipe Solá, cuando el ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires fue duramente criticado por Mayra Arena, una joven a la que él mismo había invitado al evento.

Arena, una estudiante de Ciencias Políticas de 26 años, fue autora de un relato y posterior charla TED titulada "Qué tienen los pobres en la cabeza" que se hizo viral meses atrás. Allí, la oriunda de Bahía Blanca retrató con crudeza y autenticidad la vida marginal que tuvo desde pequeña y los esfuerzos de su familia por salir adelante.

Ayer, el diputado Felipe Solá presentó de su libro autobiográfico "Peronismo Pampa Peligro" en el Centro Cultural Torquato Tasso, ubicado en el barrio porteño de San Telmo, y entre los invitados a dar su testimonio estuvo Arena.

"El relato de Mayra Arena es indispensable para pensar la Argentina. Me interesa saber cuáles son los puntos de contacto que tenemos como políticos con la gente que todavía está esperando una respuesta. Por eso le pedí que hable hoy. Gracias por estar acá", había expresado el político en su cuenta de Twitter.

Pero al tomar la palabra, la mujer rompió todos los esquemas y le recriminó la falta de accionar durante su etapa como funcionario en el gobierno del ex presidente Carlos Menem.

"Cuando dicen que las creaciones de los ministros o de las gestiones es lo que más habla de un político, disiento totalmente. Para mí lo que más habla de una gestión política son los olvidos, de lo que se olvida un político, el tema que no toca, el tema que no atiende, es para mí la clave de esa gestión. Y usted Solá se olvidó de nosotros, de los que vivíamos en los márgenes", disparó Arena, generando cierto gesto de incomodidad en Solá, que en eso momento estaba acompañado además por el filósofo Darío Sztajnszrajber.

"Los que quedamos afuera en los 90, los que dejamos la escuela...yo la dejé con terror de que me vayan a buscar a mi casa y me devuelvan. Pero no pasó eso, nadie te iba a buscar, no existía. Parí en el Hospital Penna durante su gestión y como no había cama disfrazadas se me sugirió llevar elementos de mi propia casa, teniendo yo 14 años", continúo.

"El olvido de usted ha sido el de los que quedaron a los costados de la sociedad mientras usted también parte del Gobierno en los 90. Usted se olvidó de nosotros, no sólo de los adolescentes que dejaron la escuela, también de los adultos que perdieron sus empleos, mayores de 40 o 45 años, y que nadie jamás volvió a tomar. Y son los viejos que hoy vemos en la calle cartoneando o comiendo de la basura, o que probablemente ya están muertos, porque la pobreza es jodida pero la marginalidad te mata", siguió la estudiante de Ciencias Políticas con su relato.

"Este libro en el que usted es siempre el bueno de la película, habla de todo lo que hizo y no puedo estar en desacuerdo con todo eso, pero no habla de su principal olvido, Y usted va a seguir en la política porque ya ha anunciado que quiere seguir en la política y que tiene ambiciones específicas, así que espero, y creo que hay bastante público de testigo, que no vuelva a olvidarse del saldo que dejan los gobiernos neoliberales como el actual, porque ahora ya me conoce y ya tuve la oportunidad de decírselo y no va a tener excusa", finalizó Mayra.

Solá decidió no contestarle en el momento y le pasó la palabra a Sztanjnszrajber. Sin embargo, horas después escribió un tuit en el que hizo cierta referencia a lo ocurrido. "Gracias a Mayra Arena y Dario Sztajnszrajber por la crítica sincera y descarnada a mi libro. Argentina necesita que discutamos la política con honestidad y sin libreto. Lo que está en juego es nuestro futuro".

