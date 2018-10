“No se cuánto me queda…”: la desgarradora confesión de Pachano que quebró a Pampita

Tras ser diagnosticado en el año 2017 con un cáncer de pulmón que derivó en una metástasis cerebral, el coreógrafo y bailarín Aníbal Pachanocomenzó a darle una dura batalla a su enfermedad.

Por esta razón, en diálogo con Pampita, Pachano decidió hablar sobre su delicado estado de salud y conmovió hasta las lágrimas. “No sé cuánto me queda y lo quiero transitar maravillosamente”, comenzó diciendo el coreógrafo, que destacó el enorme apoyo de su entorno íntimo.

Y continuó con dolor: “Es muy difícil entender y aprender, porque no todo lo que uno muestra es lo que vive. En esta última etapa me siento más preocupado, me gustaría que la vida me diera todo lo que no me dio, no me faltó nada, pero no me quiero ir tan rápido. Y aprender que me puedo ir rápido y convivir con eso. Es lo más lindo que estoy aprendiendo, a estar solo. Uno viene solo y se va solo. Y hoy tengo miedo de irme solo”.

Luego, dio su opinión respecto de la muerte: “Ojalá que no sea doloroso, que no me de cuenta, que no me vea inestable, eso no me gustaría. Esto te conecta con la inestabilidad, no todos los días estás divino”.

Por último, Pachano advirtió: “Tengo miedo que me olviden, eso me da mucho miedo, porque es una soledad que uno no sabe qué es y está bueno decirlo y trasmitírselo y en ese tránsito estoy. Este último mes he estado medio conectado en qué me pasa por esto de la inestabilidad, por ahí me choco con las cosas o estoy inestable en las escaleras. Por momentos me da bronca y por otro digo, ‘hay que permitírselo, es lo que hay’”.