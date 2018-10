Agustín Donatti es cosa seria y su futuro entusiasma

El jueves, cuando la noche empezó a tener su manto de oscuridad sobre el cielo rafaelino, Agustín Donatti salió a realizar uno de sus últimos trámites antes de emprender el viaje con destino a La Pampa.

Las antenas se habían orientado, por entonces, hacia la ciudad de Toay, cercana a la capital Santa Rosa y que adquirió notoriedad en los últimos años por la construcción de uno de los tantos autódromos que hoy forman parte de una importantísima oferta para las categorías nacionales e internacionales.

Un accidente callejero, la fractura en el dedo de un pie, golpes múltiples y dolores varios, a esa altura de los acontecimientos, parecía frustrar las ilusiones de Agu, que tenía cita con el Superbike Argentino.

Y la tuvo!!! Un joven con su valentía no se iba a entregar sin intentarlo. Y decidió hacerle frente al desafío. Como tantas otras veces.

En este punto, no quiero hablar de inferioridad, porque un gladiador siempre se siente entero y está convencido que pueda darlo todo, porque la adversidad es apenas un simple obstáculo. Cómo no lo iba a superar, justamente, en el mejor momento de su excepcional temporada.

Dos podios consecutivos en el Superbike Argentino y una actuación fantástica en el Gran Premio de las Américas en la previa del Mundial de Superbike en el flamante escenario sanjuanino "El Villicum" avalaban sus expectativas. Nada ni nadie podía hacerlo cambiar de idea, aunque quizás hubo quienes lo intentaron en algún momento.

Acompañado por su padre Luis Mario, un ejemplo que merece un párrafo aparte por su valor para defender a la Patria en la evitable contienda de Malvinas, el "Gringo" partió el viernes hacia su destino de gloria, más conciente de sus condiciones que de sus limitaciones.

En el autódromo "Provincia de La Pampa", la penúltima cita de la temporada lo estaba aguardando el Moscatello Team y un circuito en el que sintió a gusto, como le confesó en la entrevista previa.

El sábado, en el inicio de la actividad, llegó a encabezar provisoriamente la clasificación, pero en el cierre de la jornada quedó cuarto. En una posición expectante y con buenas opciones de luchar en el lote de punta. Y, por qué no, soñar con algo más que otro tercera escalón del podio, como el que ya había visitado en las dos fechas anteriores.

La carrera fue tremenda. Como todas las que entrega la Yamaha R3 Cup. Un pelotón apretadísimo durante la mayoría de las vueltas, con una lucha cuerpo a cuerpo al mejor estilo de Moto3.

Así fue avanzando esta nueva presentación de la categoría incorporada esta temporada al Superbike Argentino, con un piloto, el de la moto 151, que se empezaba a perfilar como candidato al triunfo.

Pero, como sucede en una monomarca, en una vuelta se puede establecer una diferencia interesante, pero a la siguiente todos se ponen de acuerdo y es hasta demasiado sencillo poder recortarla.

Eso ocurrió en la última vuelta. Interminable para Agustín... y para todos los que, desde el lugar que ocupamos en ese momento, asistíamos a una incontenible aceleración de nuestras pulsaciones.

Sean sinceros. Quién no llegó a pensar en algún momento que la succión, bien aprovechada por su escolta, le otorgaría una posibilidad concreta de superación? Pero hasta esa situación la resolvió con una maniobra quirúrgica el propio Agu, metiéndose en el "rebufo" - como dicen los españoles- de un rezagado, para no darle opciones a un rival inquietante y decidido a quitarle lo que era suyo. Fue un instante pleno de tensiones, que se resumió en apenas un puñado, muy chico, de segundos. Los suficientes como para que el "Gringo" de Rafaela nos vuelva a demostrar que sigue creciendo y que está para cosas grandes.

Hasta dónde podrá llegar con su talento innato y su enorme coraje? No resulta sencillo poder asegurarlo hoy. Pero de algo estoy seguro. Agustín siempre va a entregar todo. Absolutamente todo... y algo más. Como lo hizo el domingo. Y como lo repetirá en el "Premio Coronación" en La Rioja. Oh, casualidad, otro autódromo que, también me lo confió, le sienta bien.

Fuente: La Opinión, sobre una nota del periodista Víctor Hugo Fux