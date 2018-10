Donald Trump dijo que prepara una orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía por nacimiento

INTERNACIONALES Por Simón DERONDA

La medida afectaría a los hijos de los que no sean ciudadanos, no sólo a indocumentados. Cumpliría así con una promesa hecha en la campaña electoral. "Me habían dicho que para hacerlo necesitaba una enmienda constitucional. ¿Saben qué? No", aseguró en una entrevista para televisión