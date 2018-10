Santiago Solari dirigió su primera práctica en Real Madrid

Una tenue llovizna le dio el marco a su primer entrenamiento como técnico de Real Madrid pero no alcanzó para sacarle la sonrisa. Santiago Solarivivió con alegría su presentación en la Primera del club en el que jugó 167 partidos a lo largo de cinco temporadas y donde dirigió los últimos tres años al equipo filial (Castilla).

Tampoco perdió su buen humor cuando la prensa indagó sobre el clima interno, al preguntarle si no sentía que los jugadores lo miraban con recelo tras la salida de Julen Lopetegui. "No siento que me miren con recelo. Están dolidos pero con muchas ganas de revertir la situación, de ganar otra vez. Este es un equipo de campeones. Son guerreros, lucharon por el club y le han dado muchísimo. Es un momento delicado, que no es fácil, pero también puede ser un momento en el que se vea el carácter", argumentó.

Al mismo tiempo, de cara a su debut en el banco, que se producirá este miércoles a las 15.30 por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, instó a sus jugadores "a ir a Melilla a jugar con dos cojones". "El primer objetivo es ganar mañana", afirmó.

Esta oportunidad le llega a pocas semanas de haber cumplido los 42 años. "Tengo una gran ilusión y satisfacción. Trabajar en el Real Madrid es hermoso y una gran oportunidad, no solo como entrenador del primer equipo. También como jugador, he sudado la camiseta hasta la última gota. Su grandeza nos supera a todos pero nos incluye a todos", comentó.

La incógnita pasa por cuánto tiempo durará este ciclo interino. Algunos dicen que solo será hasta fin de año; otros no descartan que dure lo que resta de la temporada, mientras que los más optimistas recuerdan el caso de Zinedine Zidane, quien llegó ante la salida anticipada de Rafa Benítez y ganó tres Champions consecutivas además de una Liga, dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes y una Supercopa de España.

"A Zizou dejémoslo en paz, no lo podemos adjetivar. Dejémoslo tranquilo, es una leyenda, incomparable", dijo Solari. Y dejó su reflexión: "Todos estamos de paso, en la vida y en la profesión, lo importante es cada día, también para el futbolista, cada uno con sus ritmos. Lo importante es cada partido, cada jugada, cada minuto".

Cómo fue primera práctica de Solari al frente de Real Madrid

Antes de sus declaraciones, hubo una práctica en la que Solari estuvo acompañado de Santiago Sánchez, su segundo técnico, y por el preparador físico Antonio Pintus. Les dio el mando en los primeros minutos de la sesión, que contempló sin conversaciones con los futbolistas, con los que previamente había tenido una charla en el interior de las instalaciones.

Según detalló la agencia EFE, observó cada detalle del calentamiento en los rondos, las carreras con piques y los desplazamientos en un ejercicio de pase y control de pelota.

Luego, el ensayo siguió a puertas cerradas, en la que Solari ensayó con el equipo con el que se estrenará en el cargo el miércoles en Melilla por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Los jugadores del Castilla Sergio López, Adrián de la Fuente, Javi Sánchez, Alex Martín y Fran García fueron llamados por Solari para entrenar con el primer equipo y tienen opciones de viajar e incluso de tener minutos en el estreno copero del Real Madrid, que ya cuenta con las bajas seguras por lesión de Dani Carvajal, Marcelo, Jesús Vallejo y Raphael Varane.