La confesión íntima de Gerardo Romano que tomó a todos por sorpresa

Gerardo Romano es uno de los actores más polémicos que siempre habla de política y también de temas que marca la agenda social de la Argentina.



En una entrevista, el famoso reveló que “Estoy soltero, pero tengo relaciones con gente que me quiere y que quiero. Tengo cuatro o cinco mujeres que quiero mucho, con las cuales me hablo periódicamente y no tengo relaciones con todas. Soy una persona libre y si conozco a alguien, no le exijo nada que tenga que ver con lo represivo ni con la exclusividad”, comenzó diciendo.

Además, justificó la decisión de mantener estos vínculos paralelos: “Estoy bien así y estoy estable. Estas relaciones de las que hablo son estables, aunque sean cuatro o cinco. No voy a desprenderme ni interrumpir una relación amorosa que tengo hace 40 años por alguien que conozco hace uno. Si alguien nuevo me interesa para entablar como el que tengo hace 35 años, lo incorporo a mi vida. Si se opone con la que ya tengo, probablemente cese la nueva relación”, sentenció el artista.