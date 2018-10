“Son desafinadas”: Nacha Guevara critico fuertemente a Lali Espósito, Jimena Barón, Tini Stoessel y Oriana Sabatini

Nacha Guevara no se contuvo y apuntó duras críticas con las artistas más famosas del momento. También, “atendió” a otras cantantes.

La artista, Nacha Guevara, renegó por años con los jurados de artistas pero hoy está más tranquila que nunca en el Bailando.

Después del espectáculo que hicieron Esmeralda Mitre y Gladys, La Bomba Tucumana, el viernes cuando cantaron en vivo el clásico: La pollera amarilla, se desató la polémica.

“No hay que cantar a capella, eso es solo para los virtuosos”, observó luego de lo que vio y escuchó en la pista.

Majo Martino estuvo le pregunto a Nacha Guevara qué artistas argentinos le parecían virtuosos de nuestro país. Después de nombrar una lista de estrellas legendarias, estuvo dura con la “nueva generación”.

“¿Lali Espósito?”, le consultó Majo y Nacha Guevara respondió: “Lali me gusta pero no me agrada el género que hace”. La cronista continuó con su nómina: “¿Jimena Barón?” a lo que la artista eligió el silencio y cara de pocos amigos.

El juego siguió: “¿Tini Stoessell?”. “Está cantando mejor pero tiene problemas de afinación”, advirtió .

Para el final, admitió que no conoce a Oriana Sabatini. “Nunca la vi, mami”, aseguró.