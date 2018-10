Laurita ganó como revelación en los premios ACE 2018 y se enteró mientras estaba en "ShowMatch"

En la noche del lunes, se entregaron los premios ACE 2018 de la Asociación de Cronistas del Espectáculo de la Argentina. Se entregó el rubro revelación y la ganadora fue Laurita Fernández por su labor en "Sugar".

La actriz estuvo en la previa del evento que se hizo en el Teatro Nacional y luego se retiró para ser parte del jurado del "Bailando".



Su rubro se entregó recién a las 22:20, justo cuando arrancaba el programa de Marcelo Tinelli. Su mamá, Inés Stork la felicitó en plena sentencia del certamen que se emite por El Trece.

El encargado de subir al escenario a buscar el premio fue Gustavo Yankelevich, productor de la obra que realizó Susana Giménez y en su regreso fue protagonizada por Griselda Siciliani, para luego ser reemplazada por la jurado de ShowMatch.

En nombre de Laurita, muchas gracias a los ACE. Ella lamentablemente no puede estar aquí, porque en este momento está trabajando y no la autorizaron a estar acá. De parte de ella, muchas gracias. Lástima que no pudo compartirlo esta noche con nosotros. Gracias", dijo el productor.