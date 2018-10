El doctor Claudio Fernández cautivó a más de 800 jóvenes con su conferencia magistral

En el marco de la de la Agenda de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Agenda CTI) de la Municipalidad de Rafaela, el doctor Claudio Fernández, investigador del CONICET y director del Instituto de Investigaciones para el Descubrimiento de Fármacos de Rosario, brindó la conferencia "Leyes y principios de la Fútbolciencia", ante más de 800 estudiantes de 13 escuelas secundarias de la ciudad.

La actividad estuvo presentada por la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, quien recordó que la Agenda CTI "fue concebida con el objetivo de abrir las puertas de los laboratorios, las instituciones académicas, y todos aquellos lugares en los que se producen conocimientos con el objetivo de democratizarlos, además de sensibilizar e inspirar vocaciones".

"Los seguidores de la Agenda podrán observar que esta propuesta no estaba incluida, es una actividad extra que pudimos gestionar gracias al senador Omar Perotti, aquí presente", a quien le agradeció, del mismo modo que a las 13 escuelas que hicieron el esfuerzo de trasladar a sus cursos, "aprovechando una oportunidad única y significando la apuesta y los esfuerzos, que el Estado pone en este tipo de propuestas".

El senador nacional Omar Perotti, se dirigió a los jóvenes para llamarles la atención sobre el hecho de que "muchos de ustedes van a trabajar en oficios que todavía no se han creado. Ustedes se están preparando para un escenario que aún no conocen. Es como clasificarse para una Olimpíada en la que no sabés de qué vas a competir". En este sentido, destacó todos y cada uno de los esfuerzos que se realizan y deben seguir realizándose desde el Estado para "acercar la ciencia a los más jóvenes, para que la Ciencia se federalice".

A continuación, a lo largo de una hora y media, el divulgador científico e investigador del CONICET, habló sobre su experiencia de vida en un barrio humilde del sur de Buenos Aires, la importancia del apoyo de las mujeres de su familia, el rol clave de la educación pública para llegar adonde llegó, y su concepción del conocimiento como un bien social y no como un privilegio de unos pocos.

Por eso describe a la ciencia como un conocimiento colectivo: "Los proyectos que llegan a buen puerto son los proyectos colectivos, no los individualistas". Esta concepción fue sumamente útil para comparar esta disciplina con el fútbol, y para pensar desde la Ciencia ciertos mitos de este deporte como "Goleadores en racha", "Goles psicológicos", "Los penales son una lotería", "Ganamos con la camiseta", además de analizar la Física del fútbol, la Ciencia del rendimiento Físico y los Festejos del gol, en los que se refleja el individualismo o el trabajo colectivo.

Claudio Fernández es investigador Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Profesor Titular de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Director del Instituto de Investigaciones para el Descubrimiento de Fármacos de Rosario (IIDEFAR, CONICET-UNR) y del Laboratorio Max Planck Rosario.