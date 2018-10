La interna oficialista y un almuerzo de catarsis por el Presupuesto

Fue el viernes, un día después de la trabajosa media sanción del Presupuesto en Diputados. Una suerte de catarsis interna y repaso para el debate por el proyecto que arranca este lunes en el Senado. Cuatro de los principales referentes del ala política de Cambiemos, invitados por el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, se juntaron a almorzar en la oficina de la Dirección de Migraciones. Lo acompañaron su secretario Sebastián García de Luca; Emilio Monzó, titular de la Cámara baja; y Nicolás Massot, jefe del bloque PRO. Hubo retrato, bandeja de asado de por medio. ¿Foto-mensaje para los críticos internos?

"Se hizo un repaso de los números gruesos que dejó el Presupuesto. Acá algunos dicen que les regalamos plata a los gobernadores peronistas y no es así", resumió a Clarín un testigo del almuerzo. El "algunos" refiere básicamente a aliados radicales y de la Coalición Cívica, "que no traen un voto y se quejan". También, "a funcionarios muy cercanos al presidente Mauricio Macri que, en cierto momento, le sugirieron no acordar con el peronismo y gobernar con el presupuesto prorrogado". Y aunque en público las críticas más fuertes vinieron por el lado del vidalismo, en el ala política dicen que no hay rencor con la gobernadora y que entienden su enojo por los recortes.

¿Cuáles son esos números gruesos que se repasaron en la comida?

- "El Presupuesto prevé gastos por 1,4 billón de pesos".

- "El Gobierno nacional hizo un esfuerzo de ahorro de 400 mil millones".

- "Las provincias, sumado la eliminación del Fofeso (fondo de la soja), y la absorción de los subsidios al transporte y a la tarifa social eléctrica asumieron gastos por 114 mil millones".

- "La adenda al Consenso Fiscal firmada por 19 gobernadores, compensan por aumento del ingresos (ganancias, bienes personales y sellos), alrededor de 80 mil millones".

- "También hay un fondo de transición por 6.500 millones (5 mil millones se utilizan y 1.500 millones quedan a definir) para provincias y Municipios".

- "Sólo la eliminación de subsidios al transporte fue de casi 60 mil millones".

Más explicaciones oficiales: "Es cierto que gran parte de la transferencia de gastos las provincias lo compensan por otro lado. Pero no todo, y además, hay un cambio clave. Ahora serán los gobernadores los que tendrán que decidir si mantienen la tarifa social eléctrica o qué hacen. Y con el transporte lo mismo".

Los más afectados, en este último caso, fueron dos mandatarios propios: María Eugenia Vidal (se calcula que de los 114 mil millones, 25 mil le transfieren a ella) y, en menor medida, Horacio Rodríguez Larreta. De ahí la queja pública del ministro de Gobierno bonaerense, Joaquín de la Torre, que acusó a Frigerio de repartir fondos a los gobernadores opositores en perjuicio de Vidal.

Más allá del Presupuesto, la negociación sigue abierta: una vez que salga el proyecto del Senado, arrancarán otras charlas para compensar a la gobernadora, probablemente con una actualización del Fondo del Conurbano. "Será en el marco de una charla con el resto de los mandatarios, que también podrían obtener fondos con un bono compensador, como este año", aseguran en Gobierno.

Más allá de las transferencias de obligaciones, las provincias también se verán afectadas por otro tema sensible. Las obras públicas que la Nación reparte en el interior tendrán un recorte nominal del 40%: "Habrá 160 mil millones, que básicamente servirán para terminar lo que también está en marcha". Justo cuando todos estén de campaña.

Además de los números económicos, en el ala política del Gobierno se jactan del volumen de la media sanción en Diputados: "En un contexto de acuerdo de FMI y recesión, logramos el apoyo de la mayoría de gobernadores y diputados, con 32 votos por fuera de Cambiemos. Ni en el kirchnerismo hubo casi 140 votos afirmativos para la sanción de un Presupuesto donde las provincias, al menos, no obtienen más recursos".

De cara a la negociación en el Senado, como adelantó Clarín, los números estarían más holgados. En el oficialismo esperan ir al recinto el 14 o 21 de noviembre, antes del arranque del G20. "Podríamos sumar entre 15 y 20 votos de la oposición a los 25 propios", se entusiasman.

Más allá de un paquete que viene casi cerrado, quedaría lugar para discutir algún límite a la suba del impuesto a los Bienes Personales. Un gesto para el cuasi aliado Miguel Pichetto.

Con información de www.totalnews.com.ar