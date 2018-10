Alba Flores y un terrible blopper en un evento: “Lo que me acaba de pasar..”

La actriz se volvió viral en las redes sociales. Alba Flores es muy reconocida por su increíble talento, y siempre se habla de ella por sus trabajos, como por su papel de Nairobi en La Casa de Papel, y luego por Saray en Vis a Vis. Pero en esta ocasión, su actitud en un evento fue el centro de atención.

Alba Flores fue a una premier de una película. Luego de posar ante las cámaras, comenzó a dialogar con los periodistas presentes. “Estoy con muchísimas ganas de ver esta película. He estado codo con codo con Najwa cuando la estuvo grabando y con cada cosa que me contaba me daban más ganas de verla”, dijo la actriz sobre la película “Quién te cantará”, que protagoniza su compañera de Vis a Vis.

“¿Eres muy seguidora de Mario?”, preguntó el periodista. En ese momento, la cara de la actriz cambió y contestó: “¿De Mario?…De Carlos”. “Esta no es la película de Najwa, ¿eh?”, le aclararon. ¿Cómo que no es la de Najwa?”. “Estamos con Mario, Alba”, le aclararon los periodistas, hablando de la película “El fotógrafo de Mauthausen”. Y rápidamente, Alba Flores exclamó sorprendida: “¡No me lo puedo creer! Estoy flipando. Vale, vale. ¡Lo que me acaba de pasar!”.

Lo que luego se supo, es que ambos estrenos se realizaban en el mismo lugar pero en diferentes pisos. Claro, que las imágenes fueron las causantes de la risa de muchos, como de Najwa, que mediante sus redes sociales escribió: “¡Querida te quiero por encima de todo! Puajajajaah…. @albafloresoficial Diosa del olimpo”, junto a una imagen que mezclaba la cartelera de ambos films en cuestión.