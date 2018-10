El sensual outfit de Rocío Guirao Díaz que despertó los comentarios machistas de Caprarola

El asesor de moda la criticó y le dijo que ella no es de “góndola”. Sol Pérez se metió y lo mató.

Rocío Guirao Díaz fue una de las invitadas al recital de Shakira. Eligió un look muy sensual, pero a Mariano Caprarola, asesor de moda, no le gustó y se expresó de una forma un tanto polémica. Habló de la figura privilegiada de la modelo e hizo una alusión a “categorías” de mujeres.



“A Rocío la suelo ver muy bien o muy mal, como en este caso. Abusa de su belleza y de mostrar lo que todo el mundo sabe que tiene, que es ese cuerpo fabuloso”, empezó. Después pasó al detalle del look: “Innecesario ese short tan corto, ese body con el ciere bajo y el corpiño”. Y terminó con un palito para otras famosas que se muestran sexies, a las que considera de menor relevancia. “No es de esa góndola ella, que no se ponga en una góndola que no le corresponde”, criticó. El conductor, Fabián Doman, asintió: “Cuando tenés razón, tenés razón”.

El outfit era un body negro escotado, un short de gamuza negro, bucaneras de cuero y como accesorio it una cartera de Gucci, el famoso modelo “Marmont” mini.

Sol Pérez salió a matarlo en su cuenta de Twitter, quizás identificada con esa comparación sobre las mujeres que sí pertenecen a la “góndola”‘ sexy, criticó al asesor de modas por haber cosificado a Rocío. “No es un producto, no es mercadería”, corrigió.

Caprarola aclaró que cuando dijo “góndolas” se refería a los looks que le gustaron y a los que no, y dijo que le encanta Rocío. “Es un producto de la moda”, explicó.