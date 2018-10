Marcharon frente al Congreso para oponerse a los cambios en la ley de Educación Sexual Integral

Matías tiene 28 años, un crucifijo grande encima de la camisa a cuadros, y un guardapolvo blanco abierto en cuya espalda escribió: "Soy docente. Enseño biología, no ideología". Es una de las más de mil personas que ocuparon la avenida Entre Ríos entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen y los primeros metros de la Plaza de los Dos Congresos para manifestarse en contra de lo que llaman "ideología de género" y de la reforma de la ley de Educación Sexual Integral que obtuvo dictamen de comisión en la Cámara de Diputados.

"La ideología de género busca adoctrinar a los chicos y enseñarles, por ejemplo, que hay mujeres con pene y varones con vagina. La naturaleza nos hace hombre o mujer. Existen personas que no se identifican y hay que respetarlas, pero no promover mentiras, como que hay doscientos géneros. Si uno no se siente de acuerdo a su género es porque tiene disforia de género", sostiene. Y suma: "Otro ejemplo de que esto no se rige por la ciencia: se definió que la homosexualidad no es una patología por votación, y no con base en un estudio científico". Consultado sobre si considera que la homosexualidad es una enfermedad, responde: "Yo no soy quien para determinar si la homosexualidad es o no una enfermedad. Ser heterosexual es lo natural. El 95% de los hombres se identifican como hombres y eso implica también ser heterosexual".

Sobre el único escenario de la tarde se concentran referentes de distintas organizaciones no gubernamentales que militaron en contra de que el aborto fuera legalizado. "Más vida" y "Amor en acción" son dos de ellas: para la ocasión, han formado un colectivo al que han denominado "Con mis hijos no te metas". La frase, que fue tendencia en Twitter, se vuelve coro cada vez que los oradores gritan la primera parte desde el micrófono y el público responde con la segunda parte.

Es desde ese escenario que se escuchan las proclamas centrales de la convocatoria y desde el que se anuncia que la convocatoria se extendió a distintas plazas de varias provincias. "Exigimos la derogación de la ley de identidad de género", avanza una de las oradoras, en referencia a derechos reconocidos como ley en 2012. "Quieren eliminar el ideario institucional de las escuelas eliminando el artículo 5 de la actual ley de Educación Sexual Integral. El derecho de los padres a elegir cómo educar a nuestros hijos está consagrado como Derecho Humano", sostiene Rubén Magnasco, que preside Más Vida. Entre otros objetivos, la reforma apunta a que la ESI sea de aplicación obligatoria en todas las escuelas del país y que se impartan los mismos contenidos, sin que un colegio pueda omitir algunos bajo el amparo del llamado "ideario", una especie de cláusula de conciencia institucional.

Natalia tiene 31 años y enseña Filosofía en escuelas privadas religiosas de La Plata. "No le corresponde al Estado enseñar a niños y a adolescentes que pueden decidir cambiar su sexualidad, ni que pueden decidir sobre su iniciación sexual o elegir sus métodos anticonceptivos, incluyendo el aborto o la pastilla de emergencia. Los adultos deben decidir cómo y cuándo abordar con sus hijos", sostiene. Y agrega: "No estoy de acuerdo con la Educación Sexual Integral actual porque parte de la base de que existe el género, y lo que existe es el sexo: femenino o masculino. La sexualidad humana es entre el varón y la mujer. El fin de esa unión es la procreación para mantener el género humano". Consultada sobre si la escuela debería dar cuenta de la existencia de parejas del mismo sexo, responde: "No creo que en la escuela se deba hablar de eso. Me parece un error enamorarse de alguien del mismo sexo. San Agustín enseñó que hay que amar a todas las personas aunque se equivoquen, pero eso no implica avalar sus errores".

"Macho y hembra. Eso es lo natural y eso es lo que queremos que les enseñen a nuestros hijos", dice Rosa. Tiene sesenta años y tres hijos, y llegó a la marcha desde Los Polvorines, junto a varias amigas.

A algunos metros del escenario, el cura Cristian Viña, de la zona de Cambaceres, en Ensenada, arenga con micrófono: "¡Viva Cristo Rey!". A su alrededor, unas veinte personas rezan y acarician sus rosarios. Algunos levantan carteles con imágenes de Jesús que dicen: "Educación sí, ideología no". Otras pancartas tienen escrito: "Hombre + Mujer = Familia". "No queremos que el Estado se apropie de los chicos. La nación fue católica antes de ser un Estado", dice Viña, y suma: "Quieren que las chicas jueguen con autitos y los chicos jueguen con muñecas. Y esa no es la naturaleza de los chicos. La naturaleza es que el varón se prepara para el combate, para hacer las actividades que impliquen fuerza y para ser protector. Y la mujer se prepara para la maternidad, que no es un rol, como dicen desde el feminismo, sino una misión. La mujer está llamada a ser madre, y la familia es un santuario".

Algo parecido se escucha en la canción que uno de los artistas convocados por los organizadores elige para cerrar el acto: "Es tiempo de actuar a favor de la familia", dice la letra, y sobre el estribillo se escucha: "Nadie va cambiar ni a confundir lo que en casa enseñan mamá y papá". Apenas unos minutos antes, el escenario había sido epicentro de los gritos del pastor Alberto Savazzini: "No nos vamos a arrodillar delante de los poderes económicos ni políticos ni de una ideología. Delante del único que nos vamos a arrodillar es Dios. Tenemos el poder que viene del cielo porque nosotros somos los buenos".

Abajo, cerca del escenario, los pañuelos que dicen "Con mis hijos no te metas" cuestan 50 pesos. Hay tres mesas para afiliarse a partidos políticos: son el Partido Celeste, que se autodefine como "el primer partido que impulsa la defensa y la promoción de la vida desde la concepción hasta la muerte natural"; el Partido de la Vida, que ubica la "defensa de la vida desde la concepción" como su primer objetivo; y Partido Segunda República, que entre sus cinco pilares cuenta "recuperar nuestros valores tradicionales". En la mesa del Partido de la Vida, uno de sus promotores le entrega un folleto a un manifestante: "¿Quiere afiliarse?". "Y... dale", responde. Anota sus datos, firma y vuelve a levantar su cartel: "Ideología no".

Con información de www.totalnews.com.ar