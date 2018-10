Los Eichmann: cómo vive y qué hace hoy la familia del jefe nazi atrapado en la Argentina

Es obvio: los hijos, los nietos o los parientes de los nazis no son nazis. Algunos han sufrido mucho simplemente por portar esos apellidos asociados a la infamia. De todos modos, la huella de los descendientes es interesante y también sugestiva.

Adolf Eichmann, el arquitecto del Holocausto que vivió en la Argentina sin pena ni gloria, pero con impunidad, tuvo cuatro hijos: según pudo saber Clarín, dos de ellos están vivos. Uno, Ricardo, vive en Berlín, y otro, Dieter, presuntamente aquí, en la Argentina (aunque existen versiones que lo dan por muerto desde hace uno o dos años). Está viva también una nuera de Adolf,Carmen Beatriz Bretín Lindemann, a quien todos en Carupá, la localidad misionera en la que reside, llaman “La Gringa”. Empresaria textil, dueña de una Pyme, reivindicó la visión nazi del Holocausto en más de un reportaje y cada vez que habló de su suegro lo señaló como “el abuelo”. La hija de Carmen y nieta de Eichmann, Verónica Eichmann, trabaja según consta en su página de Facebook, en una empresa misionera de Ramón Puerta, ex presidente interino de la Nación y actual embajador argentino en España. Se llama como su abuela Vera, la mujer de Eichmann.

Después de la matanza

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la Argentina recibió con los brazos siniestramente abiertos a algunos de los jerarcas de Hitler más viles: Eichmann, “el arquitecto del Holocausto”; Josef Mengele, “el Ángel de la Muerte”; Eric Priebke, “el Verdugo de las Fosas Ardeatinas”; Eduard Roschmann, “el Carnicero de Riga”; y Ante Pavelic, “el Hitler croata”, un sujeto que decidió la muerte de centenares de miles y que aquí tuvo poder, protección de Juan Perón e impunidad apabullante. Hubo muchos otros nazis protegidos en el país.Algunos, sospechan los expertos del Centro Wiesenthal consultados para esta nota, podrían estar aún vivos e impunes. Tendrían entre 90 y 100 años de vida.

Los hijos mayores de Eichmann, Klaus y Horst Adolf, ambos fallecidos, son los que fogonearon el credo de su padre activamente en agrupaciones de ultraderecha en Argentina. Tiempo después de que una célula secreta de la Mossad secuestrara al jerarca para juzgarlo por el Holocausto, fundaron el Frente Nacional Socialista Argentino, cuyas implicancias se verán más adelante. Klaus, el mayor, fue quien a su pesar deschavó la identidad de su padre ante una joven que le atraía. Ella, Sylvia Hermann, era la hija de un judío alemán sobreviviente del campo de exterminio de Dachau, Lothar Hermann. Klauss no fue discreto, habló de más y Sylvia le contó a su padre sobre un hombre llamado Ricardo Klement (el nombre falso del nazi en la Argentina).

Lothar Hermann, el padre de Sylvia, logró convencer a los israelíes a través de interpósitas personas que ese nazi tan buscado estaba aquí: impune y trabajando. Fue un denunciante solitario y empecinado (ver aparte), cuyo trabajo heroico tardó muchísimos años en ser reconocido. Eichmann fue llevado a Israel y condenado a muerte. Fue ejecutado en 1962. Instantes antes, pronunció sus últimas palabras: “¡Larga vida a Austria, larga vida a Alemania, larga vida a Argentina, nunca los olvidaré!”.

Vivió y trabajó en Austria, en Alemania accedió al sumun de su poder maléfico, y en la Argentina conoció la serenidad, la vida ordinaria. Anónimo, en la pobreza a veces y finalmente en una casa de San Fernando: la casa de la calle Garibaldi que la película Operación Final, un furor de Netflix que trajo de nuevo el tema a la actualidad, ha logrado reconstruir con exactitud. De esa casa, hoy no queda nada.

Eichmann tuvo a cargo la implementación del sistema de transporte de los judíos hacia los campos de exterminio. Una secuencia simple, macabra y eficiente: de los guetos a los trenes y de los trenes a la muerte. Así exterminaron a 6 millones de personas. Pero al finalizar el horror consiguió un pasaporte falso a través de la Cruz Roja y se reinventó como vecino de suburbio, discreto y disciplinado. En la Mercedes Benz trabajó sin inconvenientes. Si no hubiese sido extraído desde este país hacia un juicio que pudo ver el mundo habría permanecido anonimizado.

Los atentados décadas más tarde contra la embajada de Israel y contra la AMIA expusieron la complicidad de asesinos locales con las fuerzas de Hezbollah. Es una cierta línea de continuidad con los fascistas que antes les abrieron las puertas a los jerarcas fugados del nacional socialismo

“Operación Final” removió y auspició una nueva voluntad por revisitar el colaboracionismo de la ultraderecha nacionalista con aquellos genocidas. Y despertó una renovada curiosidad por la descendencia de Eichmann y por sus biografías complejas y enigmáticas.

La orfandad del clan

​Al pequeño Ricardo Eichmann le gustaba comer asado y jugar a las figuritas. Remontar barriletes caseros, hechos con los colores de Boca, y mirar las aventuras de “El Zorro”. Hace 8 años rechazó desde Alemania responder preguntas de Clarín. Hoy tiene 63 años, es un prestigioso egiptólogo y está empecinado en mantener el anonimato. Vive en Berlín.

Es el menor de los cuatro varones que tuvo Eichmann a lo largo de su vida. Pero es el único que nació en la Argentina. Semanas después del secuestro de su padre, su mamá se lo llevó junto a su hermano Dieter (Tito, le decían sus amigos de zona norte) a Alemania. Volvieron a Buenos Aires por pocos meses y a los siete años, Ricardo le dijo adiós a la Argentina para siempre.

En 1995 ofreció unas pocas entrevistas. Llamó un grupo de periodistas que lo atosigaban, queriendo obtener por primera vez una entrevista suya, y les dijo: “Pregunten ahora todo lo que quieran, porque hablaré ahora y no lo haré mas”. Luego tomó distancia de su padre: “Me siento conforme con el proceso y la sentencia, y como adulto no tengo nada en común con él”, expresó.



"Pregunten ahora todo lo que quieran, porque hablaré ahora y no lo haré nunca más”, dijo Ricardo Eichmann, el hijo argentino del nazi, cuando habló por única y última vez en 1995.

En esos reportajes, Ricardo también contó que su mamá nunca le habló sobre el secuestro. Y que la historia empezó a tenerla clara durante el colegio secundario. La madre murió en 1993. De sus tres hermanos, según se sabe por él mismo, Ricardo sólo mantuvo relación con Dieter.

Sobre Dieter hay versiones contrapuestas. Un equipo del diario inglés Daily Mail, que días atrás visitó la Argentina por un trabajo especial sobre el caso dice que el tercer hijo de Eichmann está vivo y oculto en el país. Pero Liliana Hermann, la sobrina de Lothar, dice lo contrario en diálogo con Clarín, desde su casa en San Martín. “Mi información es que Dieter murió hace uno o dos años, y que su esposa vive en algún lugar del interior”, explica.



Legado político

Los dos mayores, Klauss -quien estaba casado con una argentina y en 1960 esperaba su segundo hijo- y Adolf, se quedaron en la Argentina tras la captura de su padre y comenzaron a trabajar para repatriarlo. Así fue como fundaron el Frente Nacional Socialista Argentino, una organización nazi que realizó robos y atentados.

Ernesto Bohoslavsky, profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento, es una de las personas que más siguió su rastro. “Klaus y Adolf crearon esta pequeña organización juvenil neonazi, según escriben, ‘en vista de la no existencia de un movimiento nacionalista en lo patriótico y revolucionario en lo social, y ante la pusilanimidad con que era tratado el problema judío’”, cuenta el académico a Clarín.

Agrega: “No fueron gravitantes. Pusieron una bomba en una sinagoga de Florida y cometieron robos.Editaron una publicación llamada ‘Rebelión’, de contenido antisemita.Pero el dato político es que Tacuara se acerca a ellos .Hace una movida denunciando al Estado de Israel por un secuestro ilegal y panfletean en Once. Hay un interés recíproco. Tacuara de tener a los jóvenes Eichmann y estos pibes de hacer lo que sea para traer a su padre. Pero fue un accionar ideológico estéril”, acota Bohoslavsky. No volvió a saberse de Klauss, que murió en un año indeterminado. Pero sí quedó una huella de Adolf. Está encarnada en una mujer misionera.

Una rubia en Misiones

Carmen Beatriz Bretín Lindemann vive en Carupá. Conoció a los 18 años a Adolf Hort Eichmann. En ese entonces, el segundo hijo del jerarca estaba casado. Pero al poco tiempo se separó y se fueron a vivir juntos. No contrajeron matrimonio legal. Pero tuvieron una hija: Verónica.



Carmen Beatriz Bretin Lindemann. La apodan"La Gringa" y es la nuera del jerarca nazi Adolf Eichmann.

La Gringa Lindemann acepta ser reconocida como “la nuera” de Eichmann. “Fui la segunda mujer de Adolf hijo.Vivimos 13 años juntos en Buenos Aires. Luego volví a Misiones sola. Siendo tan joven, una hace su vida y no piensa en lo que pudo haber pasado antes. Cuando lo conocí no sabía quién era y nada de lo que había pasado. Él hablaba muy poco de su padre porque todo estaba fresco”, dijo en el último reportaje que concedió a Telenoche. “No fueron tantos (los muertos del Holocausto) como dicen, porque el mundo entero conoce la versión de los judíos y no la de los alemanes... todos fueron perseguidos y eliminados”, explicó preguntada por el genocidio.

En 2015 fue noticia.“La Gringa” se postuló por el Frente Renovador (de Ramón Puerta y SergioMassa) a intendenta de Carupá. La noticia se conoció como el caso de la candidata nazi. “Salimos a objetarlo. Tuvimos un primer compromiso de Ramón Puerta para bajarla de la lista. Pero no prosperó y finalmente Sergio Massa la terminó echando”, dice a Clarín Ariel Gelblung, titular del Centro Wiesenthal en Argentina.Fue la noticia fuerte sobre los Eichmann en el país. Pero quizás, opinan los que saben, no sea la última.

