Robaron en agencia de quiniela "El Tute", de Luis Fanto 209

En hora temprana de la mañana de ayer, una comerciante fue alertada por la policía de que su negocio, una agencia de quinielas llamada Agencia “El Tute”, ubicada en Av. Luis Fanti 209, había sido blanco de un hecho ilícito.

La modalidad delictiva fue similar a otros hechos recientes: hacer estallar vidrios -puertas o ventanas- de blindex.

EN PRIMERA PERSONA

En dialogo con la propietaria del comercio damnificado, manifestó que el hecho sucedió entre las 2.00 y las 6.00 de la mañana del sábado.

“A las 6.30 la Policía golpeó la puerta en mi casa, diciendo que había un llamado al 911 avisando que estaba la puerta del negocio con el vidrio blindex roto y un auto todo pintado con leyendas en inglés”.

Sobre este daño explicó: “Lo que decía, traducido al español, lo escrito con fibrón en el auto era 'Somos los reyes de la calle' y gracias a que usaron ese fibrón no me arruinaron definitivamente la pintura”.

“Me llevaron un dinero -continuó- que quedó por casualidad en la caja, unos $2.000 en efectivo, pero lo que me sale realmente caro es la puerta de blindex que tengo que cambiarla toda”.

Sobre la modalidad delictiva explicó: “Los delincuentes ingresaron por la puerta principal que da a la calle, y según lo dicho por el vidriero, hacen palanca con una barreta y así el vidrio estalla”.

La víctima informó haber hecho la denuncia correspondiente en sede policial, y que esta es la primera vez que le sucede algo así, aunque no se mostró demasiado optimista: “Esperemos que esta sea la última”, cerró.

