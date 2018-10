PLAN ECONÓMICO: ¿Cuánto aguanta esto? "Hasta que se avive la gente"

Médicos, arquitectos, maestro mayor de obra, ingenieros, trabajadores en general luchan cada día para ganar sus sustento y en algunos casos ahorrar dinero, y luego tratan de informarse acerca de cómo preservarlos y hacerlos crecer recurriendo generalmente a los medios de comunicación y algunos referentes destacados de la economía. Son especialistas en su actividad pero ignorantes de otra actividad, que es la economía, y que no suene arrogante, yo soy obrero de la birome solamente.

Muchos han decidido, a partir de las altas tasas de interés y dólar artificialmente quieto, volver al viejo instrumento bancario llamado Plazo Fijo, es natural, los bancos les ofrecen tasas superiores al 50% y al 60% por sumas más importantes.

Ahora bien, lo que Ud. lector debe saber es que los Bancos a su vez colocan su dinero en el Banco Central y cobra de intereses anualizados el 110%, es decir mientras a Ud. le pagan el 50%/60% ellos cobran por depositar "sus" pesos en la Autoridad Monetaria mas del 100% de rentabilidad.



Pero, para que el BCRA a los bancos donde Ud. depositó su dinero y estos a su vez se lo prestan al organismo cuyo presidente es Guido Sandleris le paguen esa tasa, ellos deben tomar deuda, esa deuda hoy se denomina Leliqs (Letras de Liquidez) y su vez para que los bancos no compren el activo más barato de la Argentina, el dólar, los obliga a dejar las Leliq en garantía (en la jerga se lo denomina encajes bancarios)



En consecuencia, sus pesos los tiene el BCRA, los bancos tienen promesas de pago llamadas Leliq a tasas impagables, atención con esto, porque a impagables lo decimos de manera literal y el BCRA ahora tiene a sus pesos guardados y una deuda monstruosa que crece diariamente, porque las Leliq se subastan cada 7 días y la rueda ha comenzado a rodar, es una bola de nieve que, por lo menos, hasta Junio de 2019 equivale exactamente a la Base Monetaria (dinero en cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazo fijo y circulante) de $1,2 billón.

Es decir que, si nos basamos en la media sanción del Presupuesto y tomamos un dólar de $ 40, el BCRA deberá pagar a los bancos US$ 30.000 millones que no tiene ni va a tener, después le explico porqué no los va a tener.

Si todavía no se ha dado cuenta que, otra vez, el colocador de dinero a Plazo Fijo es el pato de la boda, le aportamos algunos datos más.

El monto en plazos fijos en el sistema cubre sólo un tercio de las Leliq que los Bancos compran con sus pesos, y a la vez el BCRA, con el afán de secar la plaza de dinero, genera una recesión dramática para contener el dólar, que a su vez suponen que con ello van a contener a la inflación generaron una deuda impagable para el BCRA con los Bancos e impagable para los Bancos con sus clientes.

Un Director de un Banco de Primera línea me comentaba esta semana ante una única pregunta que le hice: ¿Cuánto aguanta esto?

"Hasta que se avive la gente", me respondió sonriente.

Tal vez la mecha de la ignorancia con este editorial colaboremos para acortarla, pero no somos muy optimistas al respecto, aunque los medios masivos de comunicación tienen gran poder de convencimiento.

Yo entiendo que cuando se den cuenta que el dólar está nuevamente ridículamente barato y empiece a crecer en su valor, algunos podrán salir y la mayoría nuevamente será victima del gobierno de turno.

Ahora pasemos a la deuda externa, el gran Stand-By del FMI que para 2019 nos habrán adelantado (en teoría) el 88% de los U$S 56.000 millones.

Lo invito primero a examinar el cronograma de vencimientos de deuda que tiene nuestro país los próximos 5 años.

¿Ya lo examinó...? No es complicado darse cuenta que posterior a Octubre de 2019 estamos en manos de Dios.

Porque, además de deber dinero a los argentinos, le debemos al mundo más de US$ 200.000 millones y además al FMI otros US$ 56.000 millones.

El que diga que el default es evitable miente o es un incompetente que no sabe hacer el cero con una tasa.

Seguramente Ud. estará pensando en algunos "peros"

Pero la cosecha fina de trigo viene bárbaro: Sí, unos US$ 800 millones, se lo lleva un banco en una semana, como lo vienen haciendo hoy.

Pero la cosecha gruesa va a ser récord: Sí, y vamos a recaudar exactamente lo mismo que la cosecha anterior con sequía incluída. Puesto que en el mejor de los casos que no haya ni "Niño" ni "niña" y venga todo bien, la cosecha pasada se liquidó a un promedio de US$ 1.050 el bushel de Soja y hoy ya cotiza a US$ 850 y para Marzo del año que viene seguramente en US$ 600.

Pero si bajan la tasa de interés el país se reactiva: No, porque en cuanto amaguen a bajar las tasas el tipo de cambio "vuela" y el círculo vicioso vuelve a girar.

Pero prometieron Emisión Cero: mienten porque al Déficit Quasifiscal lo tienen que honrar y no tienen con qué, salvo emitir, por eso se llenan la boca de mentiras con el relato del Déficit Fiscal Primario. Vendría a ser como que Ud. pagó la luz y el gas, y a las tarjetas de crédito le hace el"pagadios".

Nosotros, además de haber combatido al Kirchnerismo, lo hemos criticado y advertido acerca de la tierra arrasada que dejaban, pero dejaron una ventana entreabierta para la esperanza, no estábamos endeudados en el exterior y esa era la salida, el Macrismo a esa salida la convirtió en un laberinto primero y en una trampa mortal después, nada tuvo que ver el Gobierno anterior con el destino que le dieron a la deuda que tomaron, fue una suma de incompetencia, codicia, subestimación de la realidad nacional e internacional y delincuencia.

Entonces, ahora el ciudadano que paga impuestos, que trabaja, que se rompe el lomo cada mañana para seguir generando ingresos, de los cuales el 59% se lo lleva el Estado cada año, vuelve a ser quien debe pagar la fiesta, el ajuste de la política, del Estado, de los distintos poderes no se tocan.

Prepárese, porque vienen tiempos muy difíciles, hay una Hiperinflación en plena gestación, hay un Plan Bonex 2.0 que le puede tocar sólo a los bancos o bien a Ud. también y del Default no nos salva ni Mandrake el mago.

Pero ¿para cuándo todo esto...? Hasta que se aviven....

En términos de mercado, nada de nada, el mercado estadounidense comenzó su rally bajista de largo plazo, un Dow de 16.000, un S&P de 1.800 para el año que viene es de gran probabilidad de ocurrencia.

El Oro hoy más que nunca es refugio para el mundo.

Para el argentino que opera en la bolsa local, nuestra sugerencia es váyase de vacaciones hasta Junio de 2019 y venga con el changuito a comprar.

Renta Fija 0%

¡Jair Messias Bolsonaro o Fernando Haddad en Brasil...? Pinta Bolsonaro, pero a los muertos se los cuenta fríos, veremos el Domingo 28.

Si gana Bolsonaro los ADRs brasileros van a corregir fuerte.

Pero si gana Haddad los adrs brasileros van a corregir fuerte.

Bruselas le bochó el presupuesto a Italia, tal como advertimos la desaparición del Euro está en marcha, será lento, pero será.

Fuente: Urgente24, sobre una nota de MARCELO TROVATO