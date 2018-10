Miguel Ángel Pichetto marca la cancha sobre una posible reforma previsional: “Es poco posible”

Mientras que el Gobierno celebra la noticia de que el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el renovado acuerdo que otorgará un total de US$ 56.300 millones a la Argentina y la aceleración de un desembolso de unos US$ 24.000 millones para los próximos seis meses, el senador peronista Miguel Angel Pichetto fue muy crítico. Además, minimizó las posibilidades de que el Congreso trate una reforma previsional, como el Gobierno se comprometió a evaluar en el acuerdo con el FMI. Y también fue muy duro con ex funcionarios. Mandó a Luis Caputo a pasear al perro, dijo que Federico Sturzenegger está en los callejones más oscuros de la historia económica y calificó a prosoviético a Axel Kicillof.

"No es bueno para un país ir al FMI porque indica que no hay acreedor privado que le preste a la Argentina y siempre el FMI es un acreedor final. Y porque la experiencia de la Argentina con el FMI es mala, siempre han sido muy negativas las políticas restrictivas y de ajuste", señaló Pichetto.

En el nuevo acuerdo con el FMI, el Gobierno se comprometió a evaluar en 2019 una “reforma del sistema de jubilaciones y pensiones”. "Si uno analiza los contenidos del informe de los técnicos se da cuenta también que hay alguna orientación de la economía de la Argentina y además hay falta de realismo. Plantear para 2019 una reforma previsional parece poco posible en el escenario parlamentario y además es un año muy complicado porque hay elecciones", dijo Pichetto en diálogo con el programa Semanario 590 de radio Continental.

Sobre el Presupuesto, Pichetto dijo que habrá dos semanas de discusión en comisión y la tercera (el 14 de noviembre) de debate en el Senado. "Difícilmente haya modificaciones a la ley de Presupuesto. Lo que se vota en Diputados generalmente se sostiene en el Senado".

A su vez, remarcó que ya en Diputados hubo cambios. "Lo que hemos hecho hasta ahora es tratar de amortiguar los efectos negativos y creo que el Presupuesto que ingresó no es el mismo que va a salir, ha habido modificaciones bastante importantes".

"Andá a pasear al perro"

El senador peronista no dejó de disparar frases polémicas, apuntando a varios ex funcionarios, desde Sturzenegger a Kicillof. Aquí algunas de ellas:

"Hay que desconfiar en la Argentina de los radicalizados y de esos discursos que dicen que defienden a los muy pobres, a los que menos tienen porque en realidad lo que hacen es más daño".

"A veces veo gente experimentada, madura, que ha tenido cargos importantes, en el nivel de irracionalidad de la discusión apretando al presidente de la Cámara, gritándole cosas. Llevo cerca de 24 años en las cámara de senadores y de diputados, jamás vi eso".

"El equipo de los CEO, el equipo económico ha sido muy malo, terriblemente malo. Cuando se revise la historia de los últimos 30 años en la Argentina van a encontrar a (Federico) Sturzenegger en los peores callejones oscuros de la historia económica: el blindaje, el megacanje, con (José Luis) Machinea, destruyeron la economía. Lo vuelven a poner y nos encontramos de nuevo con el personaje que liquida en una semana US$ 12 mil millones, un incapaz".

"Una figura a la que admiro, lo conocí y sé como trabajaba en el Central es Martín Redrado. Sabe de bancos, sabe como funciona un Banco Central".

"La característica del equipo económico, como también era Kicillof, (es que son) especialistas de la historia de las ideas económicas. Estamos en el horno con estos tipos, no existe ninguna esperanza, tienen una visión poco práctica de la economía, son buenos para hablar pavadas en las cátedras de economía, hablan del marxismo, del liberalismo".

"A Caputo habría que hacerle el estudio de la historia clínica médica. Debe haber tenido problemas. No te puede temblar el pulso cuando gobernás, andá a cuidar el perro en el jardín. Andate a EE.UU. a dar clase, como se fue el muchacho que hizo la reforma tributaria, (Sebastián) Galeani. Otro personaje del JP (Morgan), con títulos honoríficos de doctorados, nos vendió la reforma tributaria y a los tres meses se fue a la mierda con la señora a dar clases a una universidad. Y ahora tenemos que retocar la reforma tributaria".

"En la Argentina el radicalizado vende. A los medios les conviene más uno que hace un gran discurso en contra de todo, rompe todo. El escándalo vende".

"Es cierto que es un presupuesto de ajuste pero es la realidad de la Argentina, que es un país que está en una tremenda crisis, que viene arrastrando una crisis con inflación del 50% por año en los cuatro años que gobernó la ex presidenta con el ministro prosoviético Kicillof".

"La propia sociedad va a buscar una alternativa a este esquema de confrontación permanente entre dos sectores de la vida política que han fracasado en la cuestión económica. El peronismo va a tener un candidato. No tiene que volver al pasado porque sería totalmente complicado para el país volver atrás con la candidatura de la ex presidenta, con esos equipos que la rodean que siguen siendo los mismos que fracasaron en los cuatro años y que hicieron que perdiéramos la elección".

