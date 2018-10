Máximo Kirchner: "No se puede repetir aquello que fue, lo que hay que recuperar es el espíritu transformador"

En un acto en el club 2 de Octubre de Villa Palito, partido de La Matanza, que lo tuvo como principal orador, Máximo Kirchner encabezó el homenaje al ex presidente Néstor Kirchner a ocho años de su muerte, acompañado por intendentes y sindicalistas. El diputado nacional y líder de La Cámpora pidió: "No dejen que los convenzan de que no hay otro camino porque hay otro camino y es entre todas y todos"y añadió: "De cara al 2019 hay que tener claro que esta Argentina la vamos a sacar adelante entre todos. No hay que dejar que les bajen la autoestima".

"Ustedes sí merecen. Nadie vivió por encima de sus expectativas. Los trabajadores y trabajadoras vivieron como tenían que vivir fruto de su esfuerzo, pudiéndose ir de vacaciones, comiendo en su casa y no en comedores. Esa es la Argentina que queremos y que vamos a ir a buscar en 2019", dijo el diputado, acompañado en el escenario por los anfitriones Verónica Magario -intendenta de La Matanza- y Fernando Espinoza -diputado nacional y ex intendente-.

Mientras que la ex presidente Cristina Kirchner pasó la jornada en la localidad santacruceña de Río Gallegos, donde se especula que visitará el mausoleo donde descansan los restos del ex presidente, el kirchnerismo se dio cita, en pleno, en Villa Palito, un bastión peronista que fue urbanizado durante la presidencia de Néstor Kirchner.

Fue Espinoza quien se refirió al ex presidente: "Una persona como él nunca muere, Néstor Carlos Kirchner sigue viviendo en el corazón de millones de argentinos. Hoy está más presente que nunca, dijo que no iba a dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada y no lo hizo, las sostuvo hasta el día de su muerte".

"Esta era una villa de emergencia, de más de 1500 familias trabajadoras que tenían derecho a su casa propia, y gracias a Néstor, a la lucha de Alberto Balestrini y de Fernando Espinoza hoy tenemos aquí un barrio con casas, calles, cloacas, agua, con cada uno de los lugares para que los chicos puedan crecer y desarrollarse, y este es el ejemplo y el camino que debemos continuar", remarcó Magario.

La intendenta agregó: "En muchos hogares no alcanza la plata, en esta realidad hay un presidente que mira al costado y una gobernadora a la que no le interesa porque son insensibles"

La ex presidenta Cristina Kirchner viajó a Río Gallegos y se especulaba con que visitará el mausoleo donde descansan los restos de su esposo

Ante un microestadio repleto de militantes, el líder de La Cámpora preguntó: "¿Ustedes pueden comprar la misma cantidad de comida que compraban en 2015? ¿Pueden pagar estas tarifas de gas y de luz? Tenemos que hablar con nuestros amigos, familiares y vecinos y pensar bien que se va a elegir en 2019 porque lo cierto es que cada año de este gobierno ha sido peor que el otro".

"Al final no hubo lluvia de inversiones. Nos devolvieron de la peor forma al FMI. Si había algo importante que habíamos logrado los argentinos era el desendeudamiento", añadió el diputado. En sintonía con sus dichos, Magario expresó: "Esto va a cambiar en 2019 donde volveremos a ser los responsables del futuro de esta provincia y del país".

Máximo Kirchner dijo que "no se puede repetir aquello que fue" pero "lo que hay que recuperar de los 12 años es el espíritu transformador. Si podemos construir lo que viene con ese mismo espíritu transformador, y transgresor de poder revelarnos ante aquello que nos plantean imposible".

Kirchner concluyó afirmando que "no todos los gobiernos son iguales: con algunos gobiernos la gente tiene trabajo y con otros gobiernos la gente no tiene trabajo. Con algunos gobiernos la gente come mejor y con otros gobiernos empieza a dejar de comer". "Dijeron que iban a solucionar el problema de la inflación en un día y miren como estamos. Con la plata del Fútbol Para Todos dijeron que iban a construir 3 mil jardines ¿Vieron alguno?", explicó.

Junto a Kirchner, Magario y Espinoza estuvieron los intendentes Martín Insaurralde, Leo Nardini, Jorge Ferraresi, Juan Ustarroz, Juan Zabaleta y Andrés Watson, los diputados nacionales Walter Correa, Fernada Raverta, Mayra Mendoza, Andrés Larroque, Vanesa Siley, Andrés Larroque, Wado De Pedro, Laura Alonso y Rodrigo Rodríguez.

Asimismo, estuvieron referentes y legisladores del peronismo bonarense como Facundo Tignaneli, Juliana Di Tulio, Sergio Berni, Julián Álvarez, Federico Otermin y Eva Mieri.

