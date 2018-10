Se hizo la "paja" en el subte y le eyaculó a una mujer: DEGENERADO

Ocurrió este jueves en la línea C, en Capital Federal. El relato de la víctima

La Policía de la Ciudad detuvo este jueves a un hombre que eyaculó sobre una joven en el interior de una formación de la línea C de subte, en la estación Avenida de Mayo.

Personal de la fuerza que se encontraba realizando tareas de prevención de ilícitos fue alertado sobre lo que había ocurrido por pasajeros que, al percatarse de lo sucedido, bajaron al hombre del tren.



Entre lágrimas, la víctima dio detalles del abuso que sufrió: "Empecé a sentir que atrás mío había otra persona y cada vez se me acercaba más. Yo intentaba tirarme para adelante, sobre la chica que estaba sentada, pero todo el tiempo igual lo sentía".



Y agregó: "En un momento sentí algo, pero no me podía mover porque estaba demasiado lleno. Cuando tuve un momento atiné a tocarme, me toqué y tenía todo mojado el pantalón".

"Este hijo de puta se hacía el desentendido… Enseguida lo empujé, se hacía el que no sabía", dijo a Telefe.

Como primera medida, los oficiales asistieron a la víctima y luego detuvieron al abusador, quien, se pudo constatar, es un estudiante universitario.







Fuente: Infobae

Tras darle aviso a la Fiscalía Criminal y Correccional N° 57 a cargo del Dr. Castelli, se dispuso la detención y traslado del criminal a la Comisaría Vecinal 1 A – Oficina de Violencia de Género donde se labraron actas por "abuso sexual simple" y la presencia de la damnificada para radicar la denuncia correspondiente.