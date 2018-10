Ocean Infinity quiso suspender la búsqueda del ARA San Juan y la Armada lo obligó a continuar

Tras anunciar que suspendía hasta febrero la búsqueda del submarino argentino desaparecido ARA San Juan, la empresa Ocean Infinity debió dar marcha atrás y comunicar que el operativo continúa, tal como está previsto por contrato. Fue la manera de reparar un escándalo que comenzaba a tomar forma. Y todo sucedió con el Seabed Constructor (el barco ultra tecnológico que rastrea) en alta mar. Una intimación enviada en las primeras horas de la tarde del viernes desde el ministerio de Defensa obligó a la compañía a cambiar de planes. Pero igualmente la continuidad del rastrillaje, que está muy cerca de cumplir el plazo mínimo de 60 días acordado, sigue con muchas dudas.

La primera versión de la jornada llegó en el habitual informe matinal de situación del buque noruego. A media mañana, se comunicó allí la decisión de suspender preventivamente la búsqueda y poner proa a Punta Arenas, en Chile. "Les resulta inútil seguir ampliando áreas, por lo que van a realizar un estudio pormenorizado en tierra de toda la data recogida, para luego determinar cómo siguen y por cuanto tiempo", revelaron a mediodía los cuatro observadores familiares que representan a la tripulación del submarino. Les dijeron que iban a ser desembarcados en el puerto chileno.

Por su parte, los tres veedores que representan a la Armada comunicaron la novedad a la fuerza que, a instancias del ministerio de Defensa, se puso en contacto con las autoridades de Ocean Infinity. La firme postura oficial salió a luz a primera hora de la tarde. "La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, en el marco de las operaciones de búsqueda del Submarino ARA “San Juan” informa que ante la solicitud de la empresa Ocean Infinity de suspender transitoriamente las operaciones, ha coordinado con la misma la continuidad de la búsqueda en cumplimiento del contrato vigente", dice la breve nota.

El convenio suscripto en agosto pasado fija un plazo mínimo de 60 días y máximo de 120 para la compañía y la obliga a absorber todos los costos del operativo si en ese plazo no encuentra al submarino.

La comunicación oficial no tardó en impactar a bordo del Seabed Constructor. En una nueva reunión de 20 minutos, el director de la misión informó a veedores y observadores que la decisión de frenar la búsqueda quedaba en suspenso. "Significa que se terminará el área 11 y mientras tanto decidirán qué hacer", explicaron los voceros de los familiares. Les ratificaron que el submarino "no se encuentra en las áreas 1 y 2", las más próximas a los dos indicios más fuertes del operativo: el lugar de la última comunicación satelital Iridium del submarino a las 8:36 del 15 de noviembre y el del evento anómalo informado el 23 de noviembre por la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) con sede en Viena.

Ocean Infinity inició el operativo con 5 áreas, incluidas las 1 y 2, todas ya rastrilladas previamente por la Armada y la ayuda internacional, que se retiró a fines de marzo. Luego agregó 7 más, algunas mar adentro y a una profundidad de más de 2.000 metros. Pero no logró resultados concretos. En casi 50 días de labor, desechó 20 contactos, la mayoría formaciones rocosas. Del 17 de noviembre a agosto pasado, el operativo había descartado 81 indicios y dejado 13 sin verificar. Como la empresa aún no entregó su informe a las autoridades, se desconoce si coinciden o no con los 20 recopilados desde el 7 de setiembre, cuando partió desde Comodoro Rivadavia.

En ese puerto había anunciado ayer Ocean Infinity que amarraría el miércoles 31. En la segunda parada técnica (la primera fue el 3 de octubre) tenía previsto recambiar la tripulación y reaprovisionarse. Sin embargo, ayer por la tarde, durante cinco horas, un buque cisterna le proveyó de combustibles. Luego llegó el anuncio de la suspensión del operativo, la contramarcha por presión del gobierno y la vuelta a fojas cero. Como se encuentra el operativo para dar con el submarino y calmar la angustia de los familiares de su tripulación, que ayer con dolor recordaron que hace un año el submarino partía desde la base naval de Mar del Plata.

