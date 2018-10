Rogelio Frigerio: "Cada vez que están perdiendo una votación, usan los incidentes de afuera"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se refirió a los incidentes del miércoles en el Congreso cuando la Cámara de Diputados debatía el Presupuesto 2019. Si bien evitó acusar directamente a ese espacio por la violencia en las inmediaciones del palacio legislativo, el funcionario aseguró que le llama la atención que cada vez "que están perdiendo una votación" usen los incidentes para intentar frenar la sesión. "Ponen en riesgo el ejercicio democrático", analizó en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.

Frigerio recordó que en diciembre de 2017, cuando se discutió la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, el kirchnerismo y la izquierda utilizaron una estrategia similar: en medio de los incidentes exigieron suspender el debate que se desarrollaba dentro del recinto.

"A mí me cuesta en mi rol de Ministro de la Nación ser comentarista de la realidad, entonces no me gusta hablar sino tengo pruebas recientes de lo que ocurrió, pero ya no es casualidad, ya van por lo menos dos veces en que un sector de la oposición que sabe que pierde una votación en el congreso, intenta suspender la sesión. Ahora, si eso está vinculado o no, con los hechos delictivos, de violencia que se manifestaron afuera del recinto, yo no tengo la certeza de eso, pero por lo menos llama la atención que cada vez que están perdiendo una elección, se intenta utilizar el argumento de los disturbios afuera del recinto para no votar, y de alguna manera se está poniendo en riesgo el ejercicio democrático, quizá lo más importante, que se debatan las leyes en el Congreso de la Nación", aseguró el ministro.

"¿Usted cree que el kirchnerismo estaba detrás de esto?", le repreguntaron. Y contestó: "No tengo certeza, porque no tengo pruebas en ese sentido, espero que la justica rápidamente nos pueda decir quiénes fueron los que promovieron los hechos de violencia. Insisto con la correlación entre los hechos de violencia en el exterior y la insistencia en suspender las sesiones de por lo menos una parte de la oposición".

Consultado sobre la etapa económica que se abre en el país a partir de la aprobación del Presupuesto, que aún debe pasar por el Senado donde se espera que tendrá un tránsito veloz, Frigerio contestó: "Hoy la Argentina es un país menos vulnerable que hace una semana".

Frigerio fue uno de los principales funcionarios que participó de las negociaciones con los gobernadores y los distintos bloques del Congreso para lograr un consenso en torno a la ley de gastos antes de que el proyecto sea girado por el Poder Ejecutivo. Por eso, con el avance del dictamen en el parlamento se anotó una victoria personal.

Con información de www.infobae.com