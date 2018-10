Thomas Friedman en Argentina: "Aprender durante toda la vida es el nuevo contrato social"

"Cuando más rápido se vuelve el mundo, mayor importancia adquieren las cosas viejas y lentas", aseguró Thomas Friedman, y muy rápido aclaró que "el mundo no está cambiando, se está reconfigurando". El columnista estrella de The New York Times, una de las plumas lúcidas a la hora de retratar la globalización y los fenómenos económicos del siglo XXI, visitó por primera vez la Argentina y brindó una conferencia a sala llena en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

En una charla con Luis Novaresio, el escritor y periodista –ganador de tres premios Pulitzer– presentó su último libro, "Gracias por llegar tarde", un texto en el que describe los desafíos que presentan las tres fuerzas que, según su visión, transforman y transformarán aún más al mundo: globalización, cambio climático y tecnología.

Friedman es muy crítico de Donald Trump y no ahorra energías a la hora de decirlo. "Le estoy diciendo a todo el mundo que conozco que vote por un demócrata", destacó quien llegó al país invitado por la Secretaría de Graduados de la UBA, Editorial Paidós e Infobae.



En un año en el que resuenan conceptos como "guerras comerciales" y en el que los "factores externos" afectaron como nunca en los últimos tiempos a la Argentina, el agudo análisis de Friedman se vuelve más relevante que nunca. Así, el diálogo con Novaresio y el ida y vuelta posterior con las más de 200 personas que se inscribieron gratuitamente y colmaron la sala, fue tan intenso como enriquecedor.

Aquí sus frases más relevantes:

– Sobre el futuro del trabajo. "Nunca le pregunten a sus hijos qué quieren ser cuando crezcan, porque a menos que quieran ser policías o bomberos, los trabajos que digan no van a existir. Solo pregúntenles cómo quieren ser cuando crezcan. Aprender durante toda la vida de manera ágil, esa es la ventaja competitiva más importante. Es el nuevo contrato social".

– Sobre "Gracias por llegar tarde" I. "Mi argumento es que hay tres fuerzas: el mercado, la madre naturaleza y la Ley de Moore [una ley informática sobre el crecimiento exponencial de la tecnología]. El argumento del libro radica en que esta aceleración que se ve en la madre naturaleza, la globalización y el campo tecnológico no están cambiando el mundo, sino que lo están reconfigurando. Están reconfigurando la política, la geopolítica, las comunidades, la ética y los espacios de trabajo".

– Sobre "Gracias por llegar tarde" II. "Mis tres aceleradores [cambio climático, tecnología y globalización] son como un huracán. Hay políticos en el mundo que están tratando de construir una pared para ese huracán y yo estoy tratando de construir un ojo, uno que se mueva con ese huracán, que absorba su energía y que cree una plataforma de estabilidad dinámica donde la gente pueda sentirse conectada, protegida y respetada. Creo que la gran lucha de hoy en día es entre las personas que quieren 'paredes' y las que quieren 'ojos'. Mi libro es un manifiesto para la gente que prefiere el ojo del huracán".

– Sobre "Gracias por llegar tarde" III. Los tres aceleradores mencionados "pueden ser una fuente increíble de democratización o una fuente increíble de autoritarismo; de pluralismo que eleve la identidad individual o de homogeneidad. Todo depende de los valores que traigamos con nosotros".

– Sobre "Gracias por llegar tarde" IV.– "De verdad creo que cuando más rápido se vuelve el mundo, mayor importancia toman las cosas viejas y lentas. Es decir, buenos valores. La única forma de aprender buenos valores no es haciendo un download, es de la forma antigua: de buen padre a buen hijo, de buen maestro a buen estudiante, de buenos burócratas a buenos ciudadanos".

– Sobre Donald Trump. "Es una persona perturbada, mi presidente es una persona perturbada. Lo escribo en mi columna. Sólo rezo para que podamos sobrevivir cuatro años sin una guerra civil y con nuestras instituciones en pie. Es un hombre perturbado y no está sano ni para Estados Unidos ni para el mundo".

– Sobre las "cartas-bomba" de esta semana. "Creo que es una consecuencia inevitable de un presidente [por Trump] que todos los días en sus discursos y en su cuenta de Twitter nos divide como país. Cuya estrategia es dividirnos, crear conflictos y abusar ".

– Sobre el panorama político en EEUU. "Le estoy diciendo a todo el mundo que conozco que vote por un demócrata (…). Lo digo por las instituciones, los valores verdaderos y la confianza".

