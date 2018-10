La China Suárez le dio un piquito a Rufina y le llovieron las críticas

Haga lo que haga, la China Suárez nunca pasa desapercibida en las redes sociales. En las últimas horas, la actriz, no se imaginó que iba a provocar un escándalo al publicar una foto en la que besa en la boca a la pequeña Rufina, fruto de su amor con Nicolás Cabré.

"Ahí donde entendí que era el amor", escribió junto a la tierna imagen, pero a los pocos minutos, comenzaron a ser evidentes las críticas de algunos usuarios, hacia la rubia.

"Estás muy loca nena, esas cosas no se hacen", "Tenés que tener más cuidado, se puede enfermar", "No entiendo a la gente que besa a sus hijos, qué desubicados que son", fueron algunos de los mensajes.

Sin embargo, la China no se quedó y se burló de los criticones en una historia de Instagram: "Así los leo", escribió Suárez, mientras hablando a cámara agregó: " "No li dis besis in la boca a tis hijis", en tono irónico.