Moyano criticó al Gobierno y advirtió que irán al paro: "No hay otra salida"

Tras rechazar la propuesta que hizo la cámara empresaria, el referente camionero lanzó: “Si el miércoles no vienen con una propuesta seria vamos al paro”.

En medio de una relación cada vez más conflictiva con el Gobierno nacional, el sindicato de Camioneros rechazó este jueves la oferta de aumento salarial que realizó la cámara empresaria y Hugo Moyano advirtió que realizarán un paro si el miércoles próximo los empresarios no acercan su propuesta al 17 por ciento que pide el gremio.

"El sector empresario pidió una semana de plazo para consultar con el resto de los empresarios de la cámara y hoy vino con una propuesta que hemos rechazado rotundamente porque no se acerca a la realidad de las necesidades y a la perdida del poder adquisitivo del salario", sostuvo Moyano.

La propuesta de la cámara empresaria fue de 7 por ciento, mientras que el sindicato exige un 17, que se sumaría al 25 por ciento acordado previamente.

El referente camionero enseguida apuntó su crítica contra el Gobierno: "Ellos vienen presionados por la gente del Gobierno, por (Guillermo) Dietrich, el ministro de bicisendas, que dice que es muy cara la logística, y qué quiere, que le bajen el sueldo a los trabajadores? Si piensa eso está equivocado. Que siga haciendo bicisendas porque de transporte no entiende nada", disparó Moyano.

Y redobló la apuesta el presidente de Independiente al señalar que "el coraje se demuestra ante los poderosos y no con los trabajadores. Después van y se arrodillan ante el FMI. ¿Eso es coraje? Eso es ser cagones".

"Reprimen a los trabajadores cuando protestan, amenazan y a eso llaman coraje, y van al FMI y se arrodillan y se arrastran como las víboras. Coraje es responder por los trabajadores. Él (por Mauricio Macri) cree que amenazando a Hugo y a Pablo (Moyano) nos van a doblegar, pero están equivocados, porque no somos ni demostramos ese coraje contra los trabajadores, el coraje que tenemos nosotros son ustedes y ellos no los tienen", insistió el ex secretario general de la CGT.

Y redobló la apuesta el presidente de Independiente al señalar que "el coraje se demuestra ante los poderosos y no con los trabajadores. Después van y se arrodillan ante el FMI. ¿Eso es coraje? Eso es ser cagones".

"Reprimen a los trabajadores cuando protestan, amenazan y a eso llaman coraje, y van al FMI y se arrodillan y se arrastran como las víboras. Coraje es responder por los trabajadores. Él (por Mauricio Macri) cree que amenazando a Hugo y a Pablo (Moyano) nos van a doblegar, pero están equivocados, porque no somos ni demostramos ese coraje contra los trabajadores, el coraje que tenemos nosotros son ustedes y ellos no los tienen", insistió el ex secretario general de la CGT.

"Presionan a los empresarios para que nieguen a los trabajadores un plato más de comida en la mesa. Esta inflación ha sacado el poder adquisitivo y lo niegan, se hacen los fuertes pero ase arrodillan al FMI", siguió.

Por último, Moyano le habló nuevamente a los empresarios y lanzó una nueva advertencia: "Espero que los empresarios tengan conciencia de la responsabilidad que tienen. Los trabajadores permanecen, los gobiernos pasan", concluyó.

Con información de www.totalnews.com.ar