Luciana Salazar confesó cuántas cirugías se hizo que detesta de su cuerpo

El 15 de diciembre Luciana Salazar celebrará el primer año de su hija Matilda por lo que atraviesa un gran momento personal que la llevó a animarse a hablar de sus cirugías.

La conductora de Chismoses, fue tapa de la revista Caras y habló de sus operaciones que sorprendieron a vario: “Dicen que me hice la cola y no es así, la gente termina creyendo lo que quiere. Al principio me arrepentí un poco de haberme operado las lolas. Tenía mucho y me reduje de a poco. Ahora me siento un poco más acorde con el tamaño”.

Luciana Salazar sólo dio por hecho de que había pasado por el cirujano para aumentarse el busto, pero que nunca había retocado su cara ni utilizaba Photoshop en las fotos que subía a sus redes sociales: “No me reduzco la cintura ni me retoco o me plancho la cara. Solo cambio el filtro para darle más luminosidad. La genética me acompaña”.



Finalmente cuando en la entrevista le consultaron a la rubia qué haría si su hija Matilda le pide operarse el pecho a los 15 años: “Me parece muy chiquita y quizá se pueda arrepentir, me gustaría que estuviera más madura. Hay cosas que tienen que tener mi aprobación. Por lo menos hasta los 18 años, yo decidiré”.