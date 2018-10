Crean un organismo para que las valuaciones de los inmuebles de todo el país “reflejen la realidad”

El gobierno nacional dispuso este miércoles la creación de un Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles, con el objetivo de "reflejar la realidad del mercado inmobiliario y la dinámica territorial", en el marco del Consenso Fiscal.

La medida fue resuelta mediante el decreto 938/2018, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

El flamante ente contará con un Comité Ejecutivo que, entre otras funciones, deberá "establecer los procedimientos y metodologías en materia de valuaciones fiscales de inmuebles a los fines de que los mismos sean implementados" por los distritos que adhirieron al pacto fiscal, "pudiendo a tal efecto acceder a los registros catastrales y demás registros locales".

El decreto advierte que las jurisdicciones no adheridas al Consenso Fiscal "no podrán integrar el Consejo Asesor hasta tanto no cumplan con dicha condición".

Con información de www.totalnews.com.ar