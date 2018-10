Pampita contó cómo era su hija Blanca Vicuña y las intimidades de su relación con ella

La muerte de un hijx es una de las pérdidas más dolorosas que una persona puede padecer. Así que nos podemos imaginar cómo se pudo sentir Pampita en un día tan especial como es el Día de la Madre. De hecho, la modelo no suele hablar mucho del fallecimiento de su hija, Blanca, sucedido en 2012, a causa de una neumonía.

Aunque, Pampita siempre la recuerda a través de las redes sociales en cada fecha de cumpleaños. Año tras año, sin decir demasiado, publica una imagen en memoria de su pequeña, junto a Benjamín Vicuña.



Años atrás, cuatro meses antes de la muerte de Blanca, la modelo le había concedido una entrevista a la revista Mujer de Chile, y allí había hablado de su hija. “Heredó mi timidez. Ella es tímida y yo de chica era igual. Ella es muy femenina con sus cosas, es una lady, pero todavía no tiene desarrollado el tema de la vanidad. No es algo que le quiero inculcar y menos con mi trabajo. Me gustaría que lo vaya descubriendo con su inocencia y en el camino veremos. Prefiero inculcarle otras cosas, y no la vanidad. Todavía no se maquilla”, había detallado.

En aquella ocasión, Pampita había contado la actividades que compartían: “Ella es mi compañera, somos muy unidas. A cualquier lado que voy viene feliz, me ha acompañado a producciones de fotos o a pruebas de ropa y se queda mirando las telas; para ella es como una cosa de princesas”.

Además, la conductora había hablado de su vínculo de madre a hija: “Con Blanca, que fue mi primera hija, aprendí a ser de una manera que ya con el segundo no quise repetir. Fui muy estricta con respecto a los horarios, sus comidas, quería que todo fuera natural y estaba jugando un poco a la mamá. Todo era nuevo, leía miles de libros, me fijaba en Internet”.