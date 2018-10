"Skere", cambio de identidad y logo en el Congreso

Aunque Solá habló de peronistas, no peronistas y más o menos peronistas, las tres fuerzas políticas que integran el nuevo interbloque del Congreso, Red por Argentina, tendrán cada cual un nuevo nombre

El grupo de nueve diputados (por una ausencia con aviso ayer no fueron 10) posó para la foto repitiendo también la palabra de moda: "skere" dijeron al unísono los ex Frente Renovador Felipe Solá, Facundo Moyano, Daniel Arroyo y Fernando Asencio junto a la ex Libres del Sur Victoria Donda y los que vuelven a su nombre de origen, Leonardo Grosso, Silvia Horne, Araceli Ferreyra y Lucila de Ponti.

Aunque Solá habló de peronistas, no peronistas y más o menos peronistas, las tres fuerzas políticas que integran el nuevo interbloque del Congreso, Red por Argentina, tendrán cada cual un nuevo nombre. El grupo ya tiene logo (algo más habitual en partidos políticos o frentes electorales que para interbloques) con los mismos colores de 1País y el Frente Renovador: azul, y celeste y blanco pero con un toque de amarillo. Debajo de la A un semicírculo amarillo representa un puente que proponen como objetivo del grupo, dijeron, tender lazos con la mayor parte de la oposición. Visto de lejos no faltó quien se preguntara si el semicírculo en realidad no representa medio sol sustantivo que, sumado a la letra A que conforma, da como resultado la palabra… solA.



Detrás de la nueva imagen está Juan Courel, ex Secretario de Comunicación Política de la Provincia de Buenos Aires en tiempos de Daniel Scioli.



De todos modos no es el único cambio de nombre. Los ex Frente Renovador pasarán a llamarse Encuentro por la Argentina mientras que el grupo que lidera Grosso vuelve a llamarse Movimiento Evita y descarta el sello Peronismo para la Victoria. "Generaba confusión y nadie le decía así, siguieron llamándonos Evita", admitió el cuarteto.

Finalmente Donda, que dejó hace poco Libres del Sur, anunciará el domingo 28 el nombre que adoptará su bloque.

