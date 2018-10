“The Mountain” de Game of Thrones, se casó y sufrió criticas por la diferencia de altura con su novia

El famoso personaje “The Mountain” de Game of Thrones se casó con su novia Kelsey Henson, en Islandia, luego de un poco más de un año de noviazgo.

"The Mountain” es una de las estrellas de Game of Thrones, y se casó con su novia Kelsey Henson. El conocido actor, llamado Thor Björnsson, tiene 29 años y reveló la noticia en su cuenta de Instagram el sábado. Además compartió con sus seguidores una foto en blanco y negro de su feliz día.

Muchos de sus seguidores, luego de ver la fotografía, hicieron énfasis en la gran diferencia de tamaño entre uno y otro: Thor mide 2,05 metros, y su ahora esposa 1,57 metros.

El actor conoció el éxito tras en la serie de HBO y se lo vio emocionado por su paso por el altar: “Es con gran placer que ahora puedo llamar ¡Kelsey Morgan Henson mi esposa!”.

En julio, Thor Björnsson se convirtió en el hombre más fuerte del mundo en Filipinas. También aseguró que sufre muchas burlas en las redes sociales por diferencia de altura entre ellos.

Nació en Islandia, y con Kelsey han estado saliendo desde 2017. Se conocieron en Canadá en un bar donde ella trabajaba como camarera. El romance entre ellos comenzó luego de que la joven le pidió a Björnsson una foto, como una fanática más.

Por su estatura más y tamaño fuera del promedio, Thor reveló que todavía está sujeto a haters en línea, y muchos se enfocan en su relación con Kelsey.

Durante una entrevista con The Mirror, el actor se rió de las personas que lo critican: “No consigo que la gente me pida pelear cara a cara, pero hay mucha gente valiente en internet”. Además agregó: “Nadie me ha amenazado en la vida real, pero en Facebook y Twitter es todo el tiempo”,