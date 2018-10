Marley "cantó" el tema "La Incondicional" de Luis Miguel y sorprendió a todos en "La Voz Argentina"

Para el jurado estaban escuchando a un participante más. Todos dados vueltas y la audición a ciegas se iba a realizar con normalidad. Del otro lado, una imponente voz grave interpreta el tema de Luis Miguel, "La Incondicional".



El que estaba haciendo playback era nada más y nada menos que Alejandro Wiebe, Marley, conductor del programa, quien se prestó a la broma de la producción para ver la reacción de Axel, Tini Stoessel, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner.



La canción fue tomando su curso y por la mitad de ella Axel rompe el hielo y aprieta el botón. El segundo en dar el paso fue Montaner. Cerró la elección La Sole porque Tini no lo eligió.



Es por eso que Stoessel no vio que Marley estaba haciendo playback y le preguntó:"¿De verdad estabas cantando vos?".



Fue allí cuando, entre bromas, el resto de los integrantes le pidió al animador que interprete un tema a capella. Alejandro no fue a menos y sacó de la galera una versión muy linda de "La Farolera", canción que le canta a su hijo Mirko de 9 meses