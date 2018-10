Por qué el Gobierno quiere que se vote el presupuesto en Diputados antes de que el FMI apruebe el préstamo

El Gobierno buscará lograr este miércoles –o jueves– la aprobación del Proyecto de Presupuesto 2019 en la Cámara de Diputados.

"Necesitamos lograr la aprobación esta semana para tener todo listo ya que el viernes se reunirá el staff del FMI para aprobar el nuevo acuerdo, pero no destacartamos que recién se apruebe en la última semana de octubre. Estamos trabajando para dictaminar y sesionar esta semana; depende de la oposición", le dijo a Infobae el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Luciano Laspina. Este viernes se reúne el directorio del FMI para tratar la aprobación del acuerdo con la Argentina.

El camino que tiene el Gobierno para aprobar el proyecto es el siguiente. El martes se firmaría el dictamen favorable en la comisión de Presupuesto y luego se buscará que la iniciativa sea tratada al día siguiente, o a lo sumo el el jueves 25, en el recinto.



El problema es que a último momento se desató una pulseada entre el oficialismo y un sector de la oposición que reclama la necesidad de postergar el tratamiento, en particular por el aumento en las alícuotas del impuesto a los Bienes Personales y el fin de la exención del impuesto rural, dos cosas que provocaron una fuerte reacción del campo.

Al respecto, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne dijo que "no es intención" del Gobierno aumentarle la presión impositiva al sector en 2019 y que "por eso estamos trabajando con los representantes del oficialismo en el Congreso". Estas modificaciones contemplan que unos 400.000 propietarios de inmuebles rurales pasen a pagar Bienes Personales. con lo que el Gobierno proyecta recaudar unos $35.000 millones más que los que planteaba el proyecto original.

Algunos diputados opositores con los que el oficialismo contaría para la aprobación de la ley comenzaron a plantear que es muy poco el tiempo que tienen entre la aprobación del dictamen y su votación en el recinto. "No vamos a tener tiempo ni de leerlo después de aprobado en comisión y no vamos a poder corregir nada de lo que el Gobierno ponga a último momento ya que habrá una única votación, que incluirá la general y la particular", le aseguró a Infobae el diputado del Frente Renovador Marco Lavagna. Es que para evitar riesgos que la oposición lo modifique, el oficialismo acordó con parte de la oposición que no se permitirán cambios en el recinto.

Suma de votos

Los datos con los que cuenta Laspina indican que el Gobierno tendría unos 131 votos para aprobar la ley. Por el lado de Cambiemos habría unos 108 votos y el resto se distribuiría de la siguiente manera: 3 de Evolución Radical; 3 del salteño Alfredo Olmedo, la neuquina Alma Sapag y el mendocino José Luis Ramón; 12 peronistas de Salta, Chaco, Entre Ríos, Córdoba y San Juan; y 5 diputados del Frente de la Concordia Misionero. En el Gobierno calculan que ya están por encima de los 129 que se necesitan para tener el quorum y lograría la aprobación.

Entre los puntos principales el Proyecto se destacan:

1 – Desaceleración de la inflación de un ritmo que el mercado proyecta en un piso de 45% hacia fin de este año a 23% al cierre del próximo

2 – Reducción del desequilibrio financiero en 21,4% nominal, a poco más de $600 mil millones, equivalente a 3,3% del PBI

3 – Caída del nivel de actividad con una baja 0,5%, producto de un arrastre negativo del 2010 de 3,7%, pero crecimiento en el último trimestre del orden de 5 por ciento

4 – Suba promedio del tipo de cambio de pesos por dólar de un promedio de $28,3 a 40,1 pesos

5 – Disminución del consumo público y privado, 3,4% en el primer caso y 1,6%, con un promedio de caída de 1,9 por ciento

6 – Reducción del déficit comercial, con exportaciones que suben a una tasa media de 20,9% e importaciones apenas 2,8% real

El Gobierno proyectó que en 2019 se corregirá en más de un 50% el déficit de cuenta corriente medido en dólares, alcanzando los USD 9.900 millones para todo el año. Esa suma, que equivale al 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI) es menos de la mitad de los USD 22.400 millones proyectados para 2018.

Con información de www.infobae.com