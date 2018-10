Un índice de Afip indicará qué puede hacer un ciudadano

Conocemos ya el denominado "Nuestra Parte" en el cual la Afip nos avisa que sabe todo acerca de nuestros inmuebles, autos, embarcaciones, movimientos bancarios, gastos con tarjetas de crédito, cuotas de colegios, facturación, entre otras. Además del Sistema de Perfil de Riesgo (Siper) que es un scoring que ubica a los contribuyentes en una escala de mayor a menor cumplimiento fiscal, según el cual exiten distintos beneficios o investigaciones de parte de la Afip. Sin embargo, el asunto no llegará hasta allí.



Según informa esta mañana el diario 'El Cronista', lanzará ahora un índice e "capacidad económica financiera" para medir qué puede hacer un ciudadano y qué está fuera de sus posibilidades según sus declaraciones al organismo que conduce Leandro Cuccioli.



Explica que el número provendrá de un algoritmo que tomará como base la declaración jurada del ejercicio anterior y el flujo de fondos del año en curso. El mismo saltará en los sistemas cuando alguien con determinado nivel de capacidad económica financiera compre algo que supera sus posibilidades asociadas al índice.



Según explicó el subdirector de Asuntos Jurídicos de la Afip, Eliseo Devoto, en un simposio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño, en un principio se lanzará solo para operaciones de importación, y luego se generalizará su uso a todo el resto de las actividades.



Las primeras críticas no tardaron en llegar. El tributarista Angel Malvestitti, anticipó por analogía con lo que pasa con el Siper, que el problema más grave es que la Afip atribuye un nivel en ese scoring al contribuyente y éste no tiene ningún mecanismo para defenderse si está en desacuerdo.



Actualmente, la Afip cuenta ya con este tipo de indicadores en materia de seguridad social, donde estableció por sectores (en consenso con los gremios y cámaras empresarias) cuántos empleados presuntamente debe tener un establecimiento gastronómico de determinado tamaño, taller textil u obra en construcción.

Urgente24