Un día como hoy en la historia

El arqueólogo y egiptólogo Inglés Howard Carter, descubrió el 4 de noviembre de 1922, la tumba de Tutankamón (Tut-Anj-Amón), en el Valle de los Reyes, frente a Luxor, en Egipto. Fue la tumba faraónica mejor conservada e intacta jamás encontrada, en el Valle de los Reyes. El 16 de febrero de 1923, Carter abrió la cámara y fue el primero en ver el sarcófago de Tutankamon. Tras catalogar los extensos hallazgos, Carter se retiró de la arqueología convirtiéndose en coleccionista. Pertenecía a la dinastía XVIII de Egipto que reinó de 1336/5 a 1327/5 a. C. Tutankamón no fue un faraón notable ni conocido en épocas antiguas; el tamaño relativamente pequeño de su tumba (KV62) fue la razón de que no fuera descubierta hasta el siglo XX. Howard Carter la encontró intacta en 1922. Su descubrimiento y los tesoros encontrados en ella tuvieron cobertura mundial en la prensa y renovaron el interés del público por el Antiguo Egipto, convirtiéndose la máscara funeraria del faraón en la imagen más popular.