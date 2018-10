Macri pone en juego su alianza con la UCR y los gobernadores en el debate del Presupuesto

El presidente Mauricio Macri pondrá en juego esta semana en el Congreso la vitalidad de su alianza con el radicalismo y el acuerdo con los gobernadores bajo un eje de confluencia política: la aprobación del proyecto de ley de Presupuesto 2019 en la Cámara de Diputados.

Se prevé un arduo debate en el plenario de comisiones donde se buscará emitir un dictamen de mayoría sobre la iniciativa oficial y el miércoles el interbloque oficialista de Cambiemos buscará aprobar el Presupuesto en una sesión especial en el recinto.

Si bien tanto el presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó como el jefe del interbloque de Cambiemos Mario Negri aseguraron a Infobae en las últimas horas que el oficialismo cuenta con "número suficiente" para aprobar el presupuesto, en el poroteo de votos los números están más ajustados que en otros momentos.

Cambiemos espera aprobar al Presupuesto con el bloque oficialista de 108 diputados y el respaldo de aliados como algunos legisladores del bloque peronista de Argentina Federal, el Frente Cívico por Santiago, Elijo de Catamarca, el Movimiento Popular Neuquino e incluso algunos referentes del Frente para la Victoria alineados con los gobernadores opositores que ya dieron el visto bueno al acuerdo fiscal. Con todo ello, el Gobierno confía que en Diputados contarán con un apoyo de unos 120 a 130 votos favorables. Es decir, que se espera tejer acuerdos para el respaldo de no más de 20 a 25 legisladores aliados.

El oficialismo tendrá la férrea oposición de la mayor parte del Frente para la Victoria, los diputados de izquierda, el bloque massista de Frente Renovador y algunos legisladores del Bloque Justicialista que lidera Diego Bossio. Se trata de votos contrarios al presupuesto que la Casa Rosada ya daban por descontados en su apoyo para el presupuesto desde un primer momento.

Sin embargo, el dilema que enfrenta Macri en medio del debate de presupuesto es la fragilidad de acuerdos con que llega el Interbloque de Cambiemos y los retaceos de algunos gobernadores, lo que hace poner en juego este tejido de alianzas políticas claves.

En las últimas horas creció cierto malestar en las filas de la UCR porque no hubo aval de parte del Gobierno para tratar junto con el proyecto de presupuesto la iniciativa del bloque radical que plantea gravar con Ganancias a jueces nacionales y provinciales. Se contempla en ese proyecto que si todos esos magistrados pagaran Ganancias la AFIP recaudaría unos 7.000 millones de pesos. Los radicales creen que este es el momento oportuno para debatir este tema en el Congreso.

En la Casa Rosada sostienen que el debate por el pago de impuestos de Ganancias para los jueces debe darse luego de la aprobación del Presupuesto y no antes o durante. "Hay que concentrarse en la aprobación cuanto antes y no contaminar el debate", dijo un funcionario del Gobierno ante la presión que ejerció la UCR durante todo el día para tratar este tema en el recinto el mismo 24 de octubre.

No solo ello. Desde el Ministerio de Justicia dijeron a Infobae que el ministro Germán Garavano ayer dio una señal inequívoca al radicalismo de esta determinación de postergación al tema Ganancias. "Hay que ver si tiene sentido cambiar lo que se empieza a cumplir. Por primera vez en la historia hay jueces y funcionarios judiciales pagando el 35% de Ganancias. Eso nunca pasó", deslizó un allegado al ministro de Justicia.

La tensión del Gobierno con sus socios de la UCR llega en medio del debate de presupuesto y se suma a las críticas que hubo el fin de semana desde el radicalismo a la Casa Rosada por el manejo de los planes sociales. En un cónclave de la UCR el gobernador de Mendoza y presidente del Comité Nacional del racicalismo Alfredo Cornejo cuestionó el reparto de los planes sociales del Gobierno a los grupos piqueteros.

Además, desde el radicalismo adelantaron que no descartan competir contra Macri el año que viene en las primarias de las presidenciales en Cambiemos.

Si bien los diputados de la UCR liderados por Negri darán el aval al proyecto de presupuesto que ya habían comprometido al Gobierno está claro que el debate en la Cámara baja de esta iniciativa central para Macri mostrará hasta qué punto está sólida la alianza de Cambiemos a nivel parlamentario.

En las filas de la Coalición Cívica también cuestionan al Gobierno por impulsar en medio del debate de presupuesto una velada reforma a la ley de lavado al eliminar un órgano de control interno de la Unidad Antilavado. Elisa Carrió ya adelantó a la Casa Rosada que se opondrá a los artículos 119 a 123 del presupuesto que prevén la eliminación del Consejo Asesor de la UIF que imponía hasta hoy más controles al presidente de esa unidad antilavado.

A su vez, este miércoles en el recinto de Diputados desde el Gobierno se pone en juego también los avales que ya dieron 18 gobernadores para el presupuesto y la adenda del acuerdo fiscal.

"Los acuerdos los tenemos consolidados", dijo anoche a Infobae un allegado al ministro del Interior Rogelio Frigerio que fue quien tejió durante los últimos tres meses cada una de las negociaciones con los mandatarios provinciales para dar con un presupuesto 2019 que garantice déficit cero y una importante poda de gastos tanto a nivel nacional como en las provincias.

No obstante, en el Gobierno saben que el apoyo de las provincias resultará ser más lineal en el Senado que en Diputados. Por ello, también el debate de este miércoles será otra prueba de fuego de Macri en su alianza con mandatarios del oficialismo y también de la oposición.

Tres temas de la adenda fiscal serán claves que el oficialismo logre mantener en el debate de Diputados el apoyo de las provincias: la suba al impuesto de bienes personales, las exenciones a Ganancias que rigen en algunos componentes salariales de empleados públicos y la continuidad de algunos impuestos provinciales.

La gran apuesta del Gobierno es tener aprobado el miércoles el proyecto de Presupuesto 2019 en Diputados para trasladarlo al Senado de inmediato donde ya evalúan aprobarlo el 14 de noviembre en el recinto.

La intención de Macri es que para la cumbre de presidentes del G20 prevista para fines de noviembre en Buenos Aires pueda mostrar al mundo, al FMI y a los inversores extranjeros que la Argentina cuenta con un presupuesto "equilibrado y creíble". Para ello, también deberá resultar sustentable en el tiempo la alianza oficialista y el acuerdo de gobernabilidad de la Casa Rosada con las provincias.

