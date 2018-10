La confesión de Soledad Fandiño a Mirtha Legrand sobre Nico Cabré: “Él sabe muy bien que…”

El escándalo entre Laurita Fernández y Soledad Fandiño suma un nuevo capítulo. En esta ocasión, la que volvió a hablar sobre el tema fue la actriz. Invitada a la mesaza de Mirtha Legrand, dio detalles sobre su larga relación con Nico Cabré, actual novio de la bailarina.

Yo jamás había discutido de nada en televisión. Pero bueno a veces hay que hacerse respetar. En algún momento, sentí que ella me subestimó y quería decir lo que pensaba”, aseguró Soledad a la conductora del programa.

Acerca del impacto que tuvieron sus palabras, la actriz aseguró: “Tuvo repercusión porque estaba tranquila y callada. Soy temperamental. Es un show y hay que estar ahí”.

Más adelante, Mirtha le preguntó: “¿Vos estuviste de novia con Nicolás Cabré?”. Así fue como Soledad contó detalles que nadie conocía con respecto a su largo noviazgo con el actor.

“Sí, nos comprometimos. Por eso, mi frase para ella fue literal. Él me conoció trabajando como actriz y si ella no me conocía estaba bueno que le preguntara a él. Él sabe muy bien que yo trabajé muchas horas en tiras, ensayé, audicioné…”, aseguró Soledad.