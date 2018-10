Sofía Gala hará de la mamá de Carlos Tevez en la serie "Apache"

Como los grandes ídolos, el jugador de Boca Carlos Teveztambién tendrá su lugar en la ficción.



La serie sobre la vida del futbolista ya comenzó a grabarse y cuenta con la dirección de Adrián Caetano. Aunque aún no definen el canal que la transmitirá, Sofía Gala es una de las protagonistas.



La actriz interpretará a Fabiana, la mamá biológica de Tevez. "Tuve la oportunidad de conocerla y es una mujer muy fuerte que ha pasado mucho en su vida. Ojalá pueda interpretarla en un modo que ella se sienta bien, y que funcione", contó la hija de Moria Casán en una entrevista con Catalina Dlugi.



Es conocido la dura infancia que vivió Carlos Tevez, quien no conoció a su padre biológico y lo crió su tío Segundo y su tía Adriana.



"Mataron a su padre unos meses antes de que él nazca, y ella no lo puede cuidar. Fabiana no tenía para comer y tenía problemas de adicciones. Y de algún modo se lo deja a su hermana (Adriana) y a su marido (Segundo), que son quienes terminan criando a Carlitos",contó la actriz sobre la vida del jugador.



En su primera temporada, la serie dirigida por Caetano tendrá ocho capítulo y llegará hasta sus 16 años.