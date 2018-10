Pablo Moyano muy comprometido: las escuchas con la barra brava de Independiente

El periodista Luis Majul reveló en su programa La Cornisa escuchas que complican a Pablo Moyano en la causa por asociación ilícita con la barra brava de Independiente, por la cual el fiscal Sebastián Scalera pidió que detengan al gremialista, aunque el juez Luis Carzoglio no hizo lugar a la solicitud y el vicepresidente del club de Avellaneda continúa en libertad.

Moyano está acusado de integrar una asociación ilícita junto a la primera línea de la barra, que se dedicaba a defraudar a Independiente a través de la venta ilegal de entradas y el uso de socios truchos, operaciones por las que el club no percibía ingresos.

En los audios, se escucha a Pablo "Bebote" Álvarez, jefe de la barra, acusar directamente al hijo de Hugo Moyano: "Es el que nos da las cosas, que lo sepa todo el mundo. ¿Cuál es el problema?".

La primera escucha es del 13 de julio de 2017, un día después de que Independiente jugara de local contra Deportes Iquique de Chile por la segunda fase de la Copa Sudamericana, partido que ganó 4-2. Pero ese día, la Aprevide detuvo a 13 barras cuando estaban repartiendo los bonos para ingresar a la cancha. El diálogo que ahora salió a la luz es entre "Bebote" y el "Turco", otro barra brava.

Bebote: Hola

Turco: ¿Qué hacés, Pablo? ¿Estuviste mirando TyC Sports?

B: No, quÉ voy a mirar… yo no veo televisión, estoy todo el día trabajando, Turco

T: Bueno, me alegro. O no…

B: ¿Qué pasó en TyC Sports? ¿Hablaron de mí?

T: Escracharon mal a toda la barra, al polaco, a todos

B: ¿A mí también?

T: No… sí, te nombraron pero viste… por las entradas, 800 entradas que agarraron ayer de reventa

B: Uhh, ¡cuántas entradas!

T: Escracharon

B: Pero si no tenían entradas, boludo, eran bonos

T: Y no sé… dice cómo consigue entradas la barra de independiente. Que Petrov está

B: Paga Moyano

T: Claro… "porque Petrov está con Moyano. Y la foto del polaco… la foto de los chicos allá en Perú"

B: Que Moyano, que Moyano es el que nos da las cosas. Que lo sepa todo el mundo. ¿Cuál es el problema?

T: Y claro, que se haga cargo

B: Que se haga cargo

T: Seguro, tiene el culo sucio ese hijo de mil puta. Ayer nos volvieron locos, Pablo. Locos

B: Si es un delincuente, anda con delincuentes

T: Son todos mafia esos… te lo dije, te dije que era la mafia ese hijo de puta

B: Bueno Turco, te dejo que estoy acá en una reunión

T: Bueno, dale. Beso. Cuidate, amigo.

El segundo audio corresponde al 28 de julio de 2017, días previos a la revancha por el mismo partido de Sudamericana, que se jugó al 2 de agosto. Allí se puede apreciar cómo arreglaban para que viajara la barra a Chile y que "Bebote" Álvarez utiliza de intermediario a otro barra brava, Roberto "Polaco" Petrov, para hablar con el "Salvaje", como le dicen a Pablo Moyano.

Bebote: Hola, Pola

Polaco: Hola, escuchame

B: Sí

P: No va a ser sencillo, hay una complicación. Hasta ahora lo único que consiguió son 48 lugares

B: Si, ¿y?

P: Para el viaje, no pudimos rescatar más nada, están viendo si pueden conseguir otras opciones pero está muy complicado

B: Bueno, pero entonces…

P: Te estoy llamando, te estoy preguntando, si digo que si ¿cancelo? ¿Si digo que no? Es algo

B: Que nos den las cosas a nosotros para el pozo

P: ¿Eh?

B: Que nos den todo para el pozo

P: No sé, ¿pero le confirmo los 48 lugares? ¿Le digo que no? ¿No vamos nada? No sé qué hacer, boludo

B: Y no podes, no podés. Que nos den todo, que nos den el valor del gasto y nosotros nos arreglamos decile. Vamos a otra empresa

P: ¿Pero vamos a viajar o no vamos a viajar?

B: No, no vamos a viajar, la guardamos para nosotros

P: Bueno, no sé, después te digo, decime qué hacemo.

B: Y porque sino consigue para todos, que nos de todo, que nos dé el coso, que no nos saque ninguno bolu… Habla con "el salvaje"

P: Me llama la agencia, Pablo. Bueno yo de última…

B: Pero vos tenes que hablar con el salvaje, decile: "Escuchame, no podemos ir así…". No gastemos nada, no vamos y lo guardamos, y quedamos al día de lo que debes…

P: Por eso… decime vos que hacemos

B: Lo que te estoy diciendo, Pola

P: El chabón no sabe si va a conseguir más o no. Es lo que consiguió hasta ahora, dice que está complicado…

B: Pola, tenés que hablar con "el salvaje", le tenés que decir que nosotros no vamos a ir todos sino consigue todo. Entonces que nos dé todo eso que iba a gastar. Que nos lo dé a nosotros y que quedamos al día con lo que nos debía y chau…

P: Sí, más o menos el valor de eso

B: Después cuando andás por acá, nos vemos y hablamos bien…

P: Bueno, dale

B: Dale

