Bolsonaro solidario con Macri: “Los Moyano no existen, son amargos igual que Independiente”

Luego de imponerse en las urnas el pasado 7 de octubre y ante un imparable crecimiento en las encuestas para la segunda vuelta, el postulante del Partido Social Liberal (PSL) se siente el nuevo Presidente de Brasil así que comenzó a entablar relaciones con el líder de Cambiemos. En perfecto español le volvió a repetir el curioso saludo que le había enviado días atrás: "Un abrazo Mauricio. Felicitaciones por haberte sacado de encima a la Dilma Kirchner", cosa que generó un repudio generalizado de los simpatizantes de Cristina, quienes ven en Bolsonaro a otro patrón de Estancia más de los que están asumiendo en la región, como es el caso de Sebastián Piñera en Chile, el mismo Macri en Argentina, Iván Duque en Colombia y el number one mundial: el inimputable Donald John Trump. Según fuentes del gobierno, Macri mantuvo una cordial conversación y se comprometió a trabajar en conjunto en caso de que gane la segunda vuelta y llegue al Palacio del Planalto.

“Me dolió menos la puñalada que me mandó al Hospital en plena campaña que enterarme de que el hijo del Lula argentino no iría preso por las cuatro causas que tiene en Independiente, un equipo al que nos cansamos de ganarle con el Palmeiras

Luego de los saludos protocolares, Bolsonaro quiso interiorizarse acerca del clan Moyano, a quienes compara con "esa lacra de sindicalistas que empobrecieron a mi amado Brasil. La suerte que tuvieron ustedes es que no llegaron a gobernar, en cambio aquí se mantuvieron en el poder durante 12 años. Si no hubiera sido porque la Justicia lo metió en cana a Lula, yo la tendría mucho más difícil que ahora con el monigote que me pusieron de contrincante". Macri tiene sus propios problemas internos, pero el caso de los Moyano no lo toma a la ligera por algo muy simple: el modelo extorsivo del BJ McKay del conurbano es preocupante. Y así se lo explica a Bolsonaro. "En nuestro fútbol hubo dirigentes gloriosos y la mayoría impresentables. Estos últimos se escudan en el amor por la camiseta, para acceder a un negocio gigantesco. Lo de Moyano fue al revés: tiene un imperio económico y vio en el club de Avellaneda una forma de lavar su imagen, pero el bolsillo lo pudo más". Bolsonaro duplicó la apuesta. "Hugo Moyano está viejo y su hijo es un amargo, igual que Independiente". A Macri lo sorprendió el conocimiento del fútbol local de Jair.

Hugo Moyano tiene debilidad por su hijo. Como BJ (Billy Joe) McKay tenía por The Bear, su fiel compañero de andanzas. La similitud entre la serie que fue furor mundial en los 70s y los Moyano es que con ambos llorábamos. Con unos de la risa, con los otros dejémoslo ahí.

Luego de que se rechazara el pedido de detención en su contra, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, volvió este jueves a la Argentina y denunció "un ataque mediático y judicial como el que recibió Perón cuando volvió de Puerta de Hierro en el 73. La diferencia es que a mi me vinieron a recibir los mismos de siempre, a quienes tengo amortizados por ir a los actos, cortar rutas, apretar para cumplir los paros nacionales al pedo que organizo, entre otras cosas". Apenas aterrizó el avión que lo traía en Primera Clase desde Singapur, donde asistió a un Congreso de sindicalistas que hablan el mismo idioma ("No necesito traductor porque entre extorsionadores nos entendemos con la mirada"), fue recibido por un impresionante operativo policial en la Terminal VIP FBO de Ezeiza y por BJ, que celebró el rechazo del Juez. "Me salió más caro que un riñón, pero lo importante es que acá estás, libre".

“Nos podrán quitar la libertad o la vida, pero nunca nos quitarán las mansiones y los autos que manejamos gracias a la dignidad de defender a los trabajadores que siempre se deslomaron por nosotros”. Dijo ante una multitud que lo ve como a un héroe.

Durante la semana, Hugo Moyano arremetió contra el Gobierno en defensa de su hijo Pablo: "Si atacan a mi familia yo los voy a atacar a ellos". Mientras tanto, en los juzgados del país que el peronismo supo construir con esmero, miraron para otro lado y la frase pasó como quien dice "Ya que vas al kiosco traé cigarrillos". Bolsonaro aún seguía en línea con Mauricio Macri, aunque no parecía sorprendido. "Brasil es Argentina con presupuesto. Si ustedes afanan 10, nosotros nos llevamos 100. Lo alucinógeno del asunto es el nivel de superación que tiene el peronismo a medida que pasa el tiempo. Es como si les hubieran extirpado la vergüenza. De otra forma no se comprende como un club ganador de siete Copas Libertadores y dos Intercontinentales tenga un vicepresidente acusado de integrar una asociación ilícita que vació al club y encima su padre amenace por televisión al primer mandatario argentino. Ni en una República Bananera se animan a tanto".

“A mí, como juez, no me van a apretar ni perseguir con estos carpetazos, ¿ok? Tengo una conducta intachable avalada por años deee….”, dijo el magistrado, y en ese momento se le hizo una laguna maradoniana y fueron a un corte de media hora.

El juez Luis Carzoglio, quien denegó el pedido de detención de Pablo Moyano, cargó con dureza contra los medios de comunicación y la Procuración General de la provincia de Buenos Aires. "Eso es tener huevos" remató Hugo Moyano. "Ma´ qué huevos. Con la que se debe haber llevado este Carzoglio, yo me animo a meterlo en cana al Papa Francisco" acota un histórico dirigente de Camioneros que se las sabe todas. Desbocado, Moyano redobló la apuesta en una entrevista que le concedió a C5N que quedará para la posteridad "Estos son como la mafia: atacan a los que más duele que son los hijos". A ver si entendimos bien. Esta semana, la UIF (unidad de Información Financiera) denunció que este señor desvió desde el 2012 más de 35 millones de dólares del club -entendiendo que Independiente es un vuelto en su vida- y le da la cara para acusar de mafioso a alguien? "Al lado suyo, Al Capone pasaba por vendedor de Biblias", deslizó Bolsonaro en otro momento de la charla telefónica que mantuvo con Mauricio Macri.

En una polémica advertencia, el presidente del PJ bonaerense dijo en el acto por el Día de la Lealtad “Ojo con lo que hacen con Florencia Kirchner, porque ella no tiene fueros para defenderse como Cristina y Máximo”. Este país no desapareció del mapa de pura casualidad.

Como si no alcanzara con que Carzoglio, el juez de la polémica, sea hincha de Independiente y además esté al frente de las causas de los abusos sexuales en el club y de la asociación ilícita vinculada con los Moyano y los barras, apareció en escena el actual presidente del PJ bonaerense e intendente de Merlo -un tal Gustavo Menéndez- y le dio con todo al gobierno. "Ojo que estamos mirando" en referencia al avance de las causas judiciales que involucran a Cristina Kirchner y a sus hijos Florencia y Máximo. "No vaya a ser cosa que crean que el pueblo va a permanecer con los brazos cruzados". ¿Lo dirá porque Florencia está acusada de lavado de dinero por el alquiler de las propiedades que la familia transfirió y compró a nombre de la sociedad Los Sauces? Bolsonaro, mantiene la calma del militar que está a punto de implosionar, igualmente ensaya una aguda reflexión "¿En el peronismo cualquier cuatro de copas es presidente de algo y se anima a decir lo primero que se le viene a la cabeza? Mamita".

Hacia el final de la llamada, Bolsonaro se puso serio y decidió aconsejar al Presidente. "No dejes que el espíritu del peronismo se apodere de tu gobierno. La batalla es cultural". Mauricio colgó, miró el año que le queda por delante y dijo para sus adentros "Me falta un cuarto de tanque para llegar a destino. Si se complica, agarro uno de los camiones de Hugo y los paso a todos por encima. Tal vez sea la única forma de que entiendan". Y sí.

Fuente: Infobae