La Fiscalía apelará a la Corte Suprema la absolución de Carlos Menem por el tráfico de armas

El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Raúl Pleé apelará en los próximos días el fallo que absolvió al ex presidente Carlos Menem por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador para que sea revocado.

Fuentes judiciales adelantaron a Infobae que Pleé no compartió el criterio de los jueces de Casación que a principio de mes absolvieron a Menem por el "plazo razonable" para ser investigado tras 23 años de causa judicial y trabaja con su equipo en la redacción de la apelación que presentará los primeros días de la próxima semana.

La apelación es para que el fallo sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la máxima y última instancia judicial del país. La Corte puede ponerle punto final a la causa o dictar un fallo que todavía le de posibilidades a la acusación de logar la condena de Menem, quien había recibido una pena de siete años de prisión.

La causa lleva dos décadas de trámite. Comenzó en 1995 por la firma de tres decretos presidenciales entre 1991 y 1994 para venderle 6.500 toneladas de armamento a Panamá y Venezuela. Pero el destino final fue Croacia y Ecuador, dos países sobre los que regía una prohibición de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para venderles armas porque estaban en guerra.



Menem era presidente y la causa entró en los pliegues de la justicia para que no tuviera avances. Ya fuera del poder, el ex presidente estuvo preso seis meses en 2001. En 2008 comenzó el juicio oral a Menem y otros 17 acusados que duró tres años. Todo fueron absueltos en 2011 pero en 2013 Casación revisó el fallo y los condenó junto a otras 11 personas por contrabando agravado.

El ex mandatario –dos veces presidente, entre 1989 y 1999– y actual senador recibió una pena de siete años de prisión y de 14 años de inhabilitación ejercer cargos públicos. Otra vez intervino Casación y en junio del año pasado –con una demora de cuatro años– confirmó la pena. El caso llegó a la Corte Suprema que dijo que todavía faltaba que una nueva instancia de Casación confirmara que Menem fue culpable.

Eso no ocurrió. A principios de octubre, los jueces de Casación Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Carlos Mahiques lo absolvieron. Los dos primeros aplicaron el criterio de "plazo razonable". Sostuvieron que los 23 años de causa judicial excedieron los límites razonables para que una persona esté bajo un proceso judicial y que la irresponsabilidad del Estado en no dar una respuesta a tiempo no puede recaer en los acusados. Por lo tanto absolvieron a todos los condenados. Sin embargo, no identificaron a quiénes dentro del Poder Judicial demoraron el expediente.

Por su parte, Mahiques entendió que en los casos de Menem y del ex director de Fabricaciones Militares Jorge Antonio Cornejo Torino no había pruebas de su participación en el contrabando. Para el resto votó por confirmar la condena.

El fiscal Pleé apelará el fallo. Entiende que el plazo razonable se debe equiparar a una prescripción y que eso no aplica cuando hay involucrados funcionarios públicos. Además que en el caso ya hubo un juicio y la revisación con condena, por lo que la justicia, más allá de los tiempos, dio una respuesta en la etapa más importante de una causa penal, como lo es el juicio oral.

Quienes trabajan en el caso dijeron a Infobae que también señalará que en el caso hay pruebas para condenar a Menem. Pleé ya intervino en el caso. En 2012 pidió las condenas de todos los acusados.

El pedido que el fiscal le hará a la Corte Suprema es para que revoque el fallo, aparte a los jueces de Casación que ya intervinieron y que una nueva sala del tribunal dicte el fallo.

Eso es por el antecedente "Duarte". En ese antecedente el máximo tribunal sostuvo que previo a intervenir en una condena primero debe haber un "doble conforme". Eso es que en dos instancias anteriores se haya condenado a los acusados. Por ahora, hay una sola en el pronunciamiento de Casación de 2013.

La Corte puede confirmar la absolución de Menem y dar por terminado el caso. Pero si la revoca el caso volverá a Casación para un nuevo análisis. A los 23 años que ya lleva el caso se le sumará más tiempo.

Las otras causas de Menem

La acusación por el tráfico de armas no es el único que tiene el ex presidente. Casación confirmó su condena a cuatro años y medio de prisión por el pago de sobresueldos a funcionarios de su gobierno. También fue condenado a tres años y medio el ex ministro de Economía Domingo Cavallo. Las defensas pueden apelar el fallo para que intervenga la Corte. Pero si esa presentación es rechazada, las condenas –de cumplimiento efectivo– se podrán ejecutar.

Si eso ocurre, se le pedirá al Senado el desafuero de Menem. Sería la primera vez que la Cámara alta lo analizaría. Es difícil que Menem y Cavallo cumplan la condena en una prisión. Ambos tienen problemas de salud y por la edad –Menem tiene 88 años y Cavallo 72– podrían pedir el arresto domiciliario.

Además, Menem atraviesa dos juicios orales: las irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA y la venta irregular del predio del Palermo. Por el primer caso la Fiscalía y las querellas pidieron que sea condenado. El segundo juicio comenzó en junio pasado.

También el ex presidente está procesado por la explosión intencional en 1995 de la fábrica militar de Río Tercero para ocultar el armamento faltante que se traficó a Croacia y Ecuador.

