En Santa Fe Colón terminó con un invicto histórico de River

Colón hizo historia este viernes 19 de octubre de 2018, al sepultar el extenso invicto de River (el mejor de su historia) tras batirlo 1-0 con el gol de Gonzalo Bueno a los 31' del segundo tiempo. De esta manera, el equipo de Eduardo Domínguez llega a los 12 puntos en la Superliga.

En una pelota quieta y cuando era River el que asomaba más peligroso el Sabalero estableció el 1 a 0, por intermedio de Gonzalo Bueno y a partir de allí se defendió con uñas y dientes consolidado un gran trabajo defensivo de sus dos marcadores centrales y el arquero.



Sin tener tanto el balón en el primer tiempo, fue Colón el equipo más profundo y el que contó con las chances más claras del gol, al punto tal que estrelló dos remates en el palo derecho del arco defendido por Germán Lux.

El Sabalero terminó redondeando 45 minutos más que aceptables, teniendo en cuenta el rival que tenía enfrente. Quizás sufrió un poco los primeros 20 minutos cuando River manejaba la pelota y atacaba por la banda derecha con la velocidad de Nicolás De la Cruz que le ganaba el duelo a Clemente Rodríguez.

De hecho la más clara del Millonario estuvo en los pies de De La Cruz a los 7 minutos cuando ingresó al área y remató desviado.

¡LO TUVO COLÓN!#SuperligaxFOX | Tras un contrataque, Tomás Chancalay disparó pero la pelota pegó en el palo de Lux. pic.twitter.com/Rlta0lhJXF — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 20 de octubre de 2018

River manejaba el balón pero carecía de contundencia y Colón estaba bien plantado en defensa, salvo algunas distracciones de Rodríguez. Pero con el correr de los minutos el local se fue acomodando mejor y comenzó a inquietar al equipo de Gallardo. A los 24 minutos, Tomás Chancalay sacó un remate desde afuera del área que pegó en el caño derecho del arco visitante y en el rebote Gustavo Toledo disparó desviado.

Y a los 32', en una corrida por derecha, Javier Correa remató a la carrera y nuevamente ese palo le dijo que no al conjunto rojinegro. Lo de River fueron aproximaciones, pero Colón fue más directo para atacar y llegar al arco rival por lo cual sin dominar el trámite de juego estuvo más cerca de irse a los vestuarios en ventaja.

¡OTRO PALO SALVÓ A RIVER!#SuperligaxFOX | Javier Correa recibió por derecha, encaró al medio y sacó un remate de zurda que devolvió el palo derecho. pic.twitter.com/DBa4wqBLtu — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 20 de octubre de 2018

Había jugado mejor el primer tiempo Colón, sin embargo encontró la ventaja en el complemento ante un rival que tuvo más la pelota pero al que le costó generar opciones de gol.

Es cierto que hasta el tanto de Bueno el Sabalero no había inquietar a Lux y que el partido se jugaba en campo del Rojinegro. Pero este River alternativo con jugadores importantes está claro que no es el mismo con todos los titulares y Colón lo supo aprovechar, pegó en el momento justo y aguantó bien.

De esta manera y luego de lo que fue la eliminación ante el Junior y cuando el panorama asomaba complicado el equipo sacó pecho, sumó dos triunfos consecutivos de local mostrando cosas positivas. Recuperó solidez, hace dos encuentros que no le convierten y muestra otra intensidad aún sin jugar bien está mejor desde lo físico en cuanto al despliegue de sus volantes.

El Sabalero se dio un gustazo bárbaro rompiendo la racha ante River y demostrando que Napoleón Gallardo en el Brigadier López tuvo su waterloo.



Síntesis

Colón 1: Leonardo Burián; Gustavo Toledo, Emanuel Olivera, Erik Godoy, Clemente Rodríguez; Tomás Chancalay, Matías Fritzler, Franco Zuculini, Marcelo Estigarribia; Leonardo Heredia y Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.

River 0: Germán Lux; Jorge Moreira, Luciano Lollo, Lucas Martínez Quarta, Camilo Mayada; Bruno Zuculini, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Rodrigo Mora y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.

Gol: ST 31' Gonzalo Bueno (C).

Cambios: ST 10' Rafael Santo Borré x Rodrigo Mora (R); 22' Gonzalo Bueno x Tomás Chancalay (C); 26' Exequiel Palacios y Cristian Ferreira x Ignacio Fernández y Nicolás De la Cruz (R); 32' Tomás Sandoval x Javier Correa (C) y 37' Guillermo Ortiz x Franco Zuculini (C).

Amarillas: Fritzler (C); E. Pérez y Borré (R).

Estadio: Estadio Brigadier General Estanislao López.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Fuente: Uno Santa Fe