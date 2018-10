Luis Majul le respondió a Hugo Moyano, quien lo tildó de "mariposón"

En diálogo con los medios, el líder de los camioneros, Hugo Moyano apuntó contra Luis Majul y lo tildó de "mariposón". Por eso, anoche en su editorial, el periodista salió a responderle al sindicalista. "¿Sabés que signfica 'mariposón'? Hombre afeminado u homosexual, en su acepción coloquial y despectiva. Y acá está el punto".

Majul aclaró que no se siente "avergonzado ni degradado" y fue más allá: "Si pudiera, me cambiaría ahora mismo el documento y en vez de llamarme Luis Miguel Majul y me pondría Luis Miguel 'Mariposón' Majul en homenaje a todos los homosexuales de la Argentina que fueron perseguidos por su elección de vida y también, para que lo entiendas vos, Hugo Moyano, a todos los "mariposones" que llevan su determinación con la frente bien alta, con coraje, honestidad y sin engañarse a sí mismos".

Con esas palabras, Majul hizo su descargo contra el jefe del Sindicato de Camioneros. Además, agregó: "Si el Inadi funcionara como corresponde, Moyano tendría que hacer una probation de más o menos una década". Y ejemplificó: "Le dijo 'cucaracha' a Graciela Ocaña, mandó a un psiquiátrico a Elisa Carrió...".

