MACABRO Y ASQUEROSO

Una joven le ofrece a un compañero de escuela una galleta, antes le advierte que tiene un "ingrediente especial": las cenizas de su abuelo cremado. Ocurrió en una escuela de Davis, un suburbio de Sacramento, la capital de California, según reportes de prensa.

La policía, que investiga el caso, dijo que la estudiante llevó las galletas a la escuela el 4 de octubre y las compartió con al menos nueve muchachos.

"Una chica que estaba también en mi clase me paró y me preguntó si quería una galleta. Como la conocía me dije '¿Por qué no? Es una galleta'", dijo Andy Knox a la cadena KCRA de NBC.

"Me dijo que había un ingrediente especial en las galletas", siguió. "Pensé que les había puesto drogas o algo y le pregunté '¿es una galleta con marihuana o algo?', y me respondió 'no'. Luego dijo que tenía las cenizas de su abuelo y medio se rió. Quedé horrorizado".

Paul Doroshov, de la policía de Davis, dijo al diario Los Angeles Times que "algunos estudiantes supieron antes [de las cenizas] e igual consumieron las galletas".

Doroshov indicó que la policía abrió un caso pero aún no determinó que código penal aplicar, señaló el Times. También dijo que estaban trabajando con las autoridades educativas.

"Tomamos muy en serio todas las acusaciones de actos ilícitos y llevamos a cabo investigaciones exhaustivas que involucran a la policía u otras entidades cuando es apropiado", dijo el distrito escolar, citado por KCRA.

"Este reciente caso ha sido particularmente difícil y hemos respondido adecuadamente y de la manera más respetuosa y digna posible".

Fuente: AFP