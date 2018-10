Una cordobesa cruzó a Maluma en vivo: “Me vas a hacer enojar”

La argentina participó de “La Voz México”, y bromeó con Maluma, que, aunque no se dio vuelta, quedó impactado por su belleza y su personalidad.

Cindy Coleoni nació en Carlos Paz, Córdoba, y vivió ahí hasta fines de 2015 donde decidió ir a vivir a México luego de pasar unas vacaciones a Playa del Carmen. Allí trabajo en varios hoteles y bares. Decidió además apostar por la música y se anotó para participar en “La Voz México”.

En la audición a ciegas, Cindy cantó “Don’t Speak” de No Doubt. Apenas empezó la canción tres de los integrantes del jurado (Carlos Rivera, Natalia Jiménez y Anitta) se dieron vuelta. Sin embargo, Maluma, el cuarto jurado que estaba de invitado no se dio vuelta.

Cuando finalmente la vio al terminar la canción, el colombiano quedó impresionado por la belleza de Cindy. Sin embargo, lo que lo enloqueció fue la actitud de la participante, que no se guardó nada. Se mostró simpática y atrevida.

Mientras los otros jurados intentaban convencer a Cindy que los elija, Maluma decidió participar del debate para conocer más sobre ella. Sin embargo, ella lo cortó entre risas: “”Vos no me hables, sólo hablo con los que me eligieron”. El cantante intentó de nuevo hablar con ella, pero de vuelta lo interrumpió diciendo “Me vas a enojar”. El colombiano quedó asombrado por la reacción de la joven que terminó eligiendo a Natalia Jiménez.

Más tarde, tras bambalinas, Maluma fue a buscarla a Cindy para felicitarla por entrar al concurso. Se disculpó con ella y aprovechó para elogiarla y coquetear. Natalia Jiménez se metió en chiste para que no le saquen a la nueva integrante de su equipo.