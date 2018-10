Almacenes Ripamonti: Sin dudas que Municipalidad miró para otro lado

El proyecto de resolución presentado por el Partido Justicialista solicitando el tratamiento del proyecto de ley expropiaciones de los ex almacenes Ripamonti, que tiene media sanción en el Senado y se encuentra en Diputados, generó ayer una polémica impensada durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal.

Jorge Muriel señaló que nuevamente la Recova Ripamonti se encuentra en la primera plana por las muestras. Este proyecto es potestad del DEM para solicitar a la Legislatura la expropiación, el tratamiento fue rápido en el Senado pero se encuentra sin tratamiento en Diputados. Al expediente con más de 100 fojas se le dé trámite y asignar una partida presupuestaria para el 2019, con el mismo tratamiento a la propiedad en calle Salta y a la casa de las hermanas Cossettini, ambas en Rosario. Se trata de un monumento arquitectónico para que pase a manos de la ciudad".

Lisandro Mársico salió a defender el proyecto que está en Diputados: "no hay un trámite dejado, se acostumbra solicitar informes en los registros de propiedad y de catastro, que demora más de un mes, y verán si se vota este año. No se bajó el proyecto tanto de Martínez como el de Calvo".

Leonardo Viotti agregó que "son años de desidia para avanzar con la expropiación y faltó gestión. Está en ruina parte de la historia, es un riesgo para los vecinos, se puede perder parte de la historia y esperemos que no haya especulación en Diputados. Rafaela necesita una solución rápida, cada día más en riesgo y luego dar un buen uso para la sociedad con un sistema participativo para darle vida al edificio frente a la plaza".

Hugo Menossi recodó "el proyecto del hotel en el que se nos pidió una exención estipulada en el código urbano, luego el propietario no llevó adelante la inversión y lo dejó en peores condiciones el edificio. El Municipio estuvo laxo con los controles y es culpable de cómo está. Mársico presenta un proyecto de expropiación hace un año con la negativa del DEM por la falta de recursos y cuál era el fin. Se hicieron barbaridades para sostener las paredes de calle Belgrano, ya que pusieron perfiles con mezcla, luego lo cerraron. Perdimos un año, hubo desidia y me preocupa que el Senado no hizo los controles como está haciendo Diputados. A los senadores se los conoce por repartir plata en las fiestas, pero levantan la mano y es una escribanía. Que no haya especulación política para que los recursos de los santafesinos vengan para Rafaela".

Muriel se atajó: "hay pasos legales que seguir, una ordenanza sancionada, hubo una charla con el Gobernador y Bonfatti (presidente de la Cámara de Diputados) en el que estarían los fondos para expropiar. No me consta del Senado que no se hizo nada".

En el momento de la votación, se pasaron viejas facturas entre Mársico, Menossi y Muriel... lamentable. ¿Será el inicio del "año electoral"? Estamos de acuerdo en que hay que salvar al emblemático edificio, pero ¿en qué contribuyen estas chicanas políticas? Poco y nada.

Fuente: La Opinión